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普亭：俄中在捍衛國家統一等兩國核心利益問題上相互支持

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
俄羅斯總統普亭19日至20日將對中國進行國是訪問。圖為2025年8月31日，普亭出席上海合作組織天津峰會時與大陸國家主席習近平握手致意。美聯社
俄羅斯總統普亭19日至20日將對中國進行國是訪問。圖為2025年8月31日，普亭出席上海合作組織天津峰會時與大陸國家主席習近平握手致意。美聯社

應大陸國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭19日至20日將對中國進行國是訪問。俄羅斯衛星通訊社報導，普亭訪陸前特發表視訊講話表示，當前俄中關係達到了前所未有的水準，並在涉及包括捍衛主權和國家統一的兩國核心利益問題上相互支持。

衛報報導，華府智庫「大西洋理事會」資深研究員韋伯斯特表示，「台灣很可能也是習普會潛在主題」。普亭一向支持中方的「一個中國」政策，他曾在2024年11月說，支持北京對台灣的主張，普亭還說他認為台灣試圖在亞洲挑起類似烏克蘭的危機，以吸引外部支持。

普亭在視訊講話中表示，俄羅斯與中國對未來充滿信心，積極發展政治、經濟、防務等領域的聯繫，擴大人文交流，鼓勵民間往來，這意味著雙方正共同致力於深化雙邊合作，推進兩國各領域發展的事業。

普亭強調，俄羅斯與中國協調一致、共同維護國際法和《聯合國憲章》條款的完整性、整體性和相互關聯性，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家及其它多邊機構保持積極協作，為解決全球及地區緊迫問題作出重要貢獻。

普亭說，定期互訪並舉行俄中元首會晤是雙方共同發展兩國全方位關係、釋放其真正無限潛力的重要且不可或缺的一部分。俄中友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。他很高興應他的老朋友—中國國家主席習近平邀請，再次訪問北京。

俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮此前指出，普亭此次出訪行程安排緊湊，俄羅斯代表團陣容相當龐大。雙方計劃簽署約40份文件，既包括國家間的協議，也涵蓋商業合同。這些文件涉及兩國在工業、交通、核能以及人文領域的深化合作。

報導稱，俄中領導人還將全面審視雙邊關係，包括其中最敏感的問題，並就國際和地區局勢交換意見。預計，普亭和習近平還將詳細討論碳氫能源領域的合作，以及與「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目相關的事宜。

俄羅斯外交部外交學院當代國際問題研究所專家弗拉基米爾．涅日丹諾夫告訴衛星通訊社，確保戰略穩定將是俄中兩國元首近期的優先事項。涅日丹諾夫說，「戰略穩定是優先事項，因為俄美維護戰略穩定和核軍控的體系已經不復存在。」

普亭 習近平

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