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普亭訪陸前夕 人民日報定調中俄關係：搬不走的好鄰居

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為2025年5月8日上午，俄羅斯總統普丁同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。會後發表「關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。（圖／取自大陸外交部網站）
圖為2025年5月8日上午，俄羅斯總統普丁同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。會後發表「關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。（圖／取自大陸外交部網站）

應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國大陸進行國是訪問。在普亭到訪前夕，人民日報於18日發文稱，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，也是發展振興道路上的同路人。當前，中俄關係處於歷史最好時期，樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。

據人民日報報導，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。2001年，雙方簽署《條約》，為中俄關係長期健康穩定發展奠定法律基礎；2021年，兩國元首發表聯合聲明，正式宣布《條約》延期。

報導稱，新時代以來，兩國高層交往頻繁，不僅形成了元首年度互訪的慣例，還建立了總理定期會晤、議會合作委員會以及能源、投資、人文、經貿、地方、戰略安全、執法安全等領域完備的交往與合作機制。雙方政治互信不斷深化，在涉及主權、安全、發展等核心利益問題上相互堅定支持。

報導指，2025年中俄互免簽證政策全面落地，兩國人員往來便利化水平提升。截至2026年3月，中俄間已建立177對友好城市及省州、數十對經貿結對省州，並建立多個地區合作與定期會晤機制等平台。

在經貿合作方面，報導指，第十屆中俄博覽會5月在哈爾濱開幕。自2014年來，中俄博覽會已成為兩國間層次最高、規模最大、影響廣泛的機制性經貿交流活動。今年俄羅斯有16個聯邦主體的近300家企業參展，展區面積達4500平方米。

報導引述中國商務部數據稱，2025年中俄貿易額達2,279億美元，連續3年突破2,000億美元大關，中國連續16年保持俄羅斯第一大貿易伙伴國地位。今年前4個月，中俄雙邊貿易額達852.41億美元，同比增長19.7%。

報導續指，中俄在能源、科技、農業等領域合作走深走實；人工智慧、綠色低碳、生物技術等新興領域合作蓬勃興起。中俄合作正朝著結構更優、主體更廣、領域更寬的方向穩步邁進。

在多邊協作方面，人民日報稱，當前世界進入新的動盪變革期，中俄作為聯合國安理會常任理事國和負責任的全球大國，共同肩負維護全球戰略穩定、推動國際秩序朝更加公正合理方向發展的重大責任與使命。

報導稱，中俄在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊框架下密切溝通和配合，共同致力提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

人民日報最後強調，中俄是「搬不走的好鄰居」，是患難與共、相互支持、共同發展的「真朋友」。中俄將秉持永久睦鄰友好、互利合作共贏、全面戰略協作精神，將為構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化注入「中俄動能」。

普亭 習近平

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