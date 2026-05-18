普亭訪陸前夕 人民日報定調中俄關係：搬不走的好鄰居

應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國大陸進行國是訪問。在普亭到訪前夕，人民日報於18日發文稱，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，也是發展振興道路上的同路人。當前，中俄關係處於歷史最好時期，樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。

據人民日報報導，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。2001年，雙方簽署《條約》，為中俄關係長期健康穩定發展奠定法律基礎；2021年，兩國元首發表聯合聲明，正式宣布《條約》延期。

報導稱，新時代以來，兩國高層交往頻繁，不僅形成了元首年度互訪的慣例，還建立了總理定期會晤、議會合作委員會以及能源、投資、人文、經貿、地方、戰略安全、執法安全等領域完備的交往與合作機制。雙方政治互信不斷深化，在涉及主權、安全、發展等核心利益問題上相互堅定支持。

報導指，2025年中俄互免簽證政策全面落地，兩國人員往來便利化水平提升。截至2026年3月，中俄間已建立177對友好城市及省州、數十對經貿結對省州，並建立多個地區合作與定期會晤機制等平台。

在經貿合作方面，報導指，第十屆中俄博覽會5月在哈爾濱開幕。自2014年來，中俄博覽會已成為兩國間層次最高、規模最大、影響廣泛的機制性經貿交流活動。今年俄羅斯有16個聯邦主體的近300家企業參展，展區面積達4500平方米。

報導引述中國商務部數據稱，2025年中俄貿易額達2,279億美元，連續3年突破2,000億美元大關，中國連續16年保持俄羅斯第一大貿易伙伴國地位。今年前4個月，中俄雙邊貿易額達852.41億美元，同比增長19.7%。

報導續指，中俄在能源、科技、農業等領域合作走深走實；人工智慧、綠色低碳、生物技術等新興領域合作蓬勃興起。中俄合作正朝著結構更優、主體更廣、領域更寬的方向穩步邁進。

在多邊協作方面，人民日報稱，當前世界進入新的動盪變革期，中俄作為聯合國安理會常任理事國和負責任的全球大國，共同肩負維護全球戰略穩定、推動國際秩序朝更加公正合理方向發展的重大責任與使命。

報導稱，中俄在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊框架下密切溝通和配合，共同致力提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

人民日報最後強調，中俄是「搬不走的好鄰居」，是患難與共、相互支持、共同發展的「真朋友」。中俄將秉持永久睦鄰友好、互利合作共贏、全面戰略協作精神，將為構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化注入「中俄動能」。