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學者談成長津貼：政府撒錢卸責 加劇貧富兒少差異

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
為解決少子化問題，賴清德總統提出0至18歲成長津貼，每人每月5000元政策。 記者季相儒／攝影
為解決少子化問題，賴清德總統提出0至18歲成長津貼，每人每月5000元政策。 記者季相儒／攝影

政府將發放「兒少成長津貼」每月五千元，引發討論。有家長提出要將五千元全數投資股市，有人擔心費用被家長沒收，兒少根本拿不到。台大社工系名譽教授馮燕說，政府育兒友善、社安網政策還沒走穩，政策就轉為撒錢，不僅不負責任，恐加劇貧富兒少間成長差異，根本是卸責。

馮燕說，家庭功能較佳家庭會將成長津貼用於提升兒少教育、教養品質，讓孩子得到更好發展機會，反觀家庭功能較差家庭恐被父母用於支付菸酒等不良習慣所需費用，或被父母用於還債，雖然清償家中債務對兒少並非壞事，但也凸顯普發現金作法，讓兒少從起跑點就拉大差異。

「家庭如何使用這五千元，對兒少成長會造成極大差距。」馮燕說，此政策不宜倉促上路，建議先小規模試辦，了解家庭經費使用情況，並擬定配套。但類似政策國際已有失敗經驗，歐洲社福政策多採現金給付，實施一段時間後，不僅國家財政出現困境，也難達到原先政策目標，只好減少額度，且現金政策一經啟動，多難以收回，畢竟由奢入儉難，幾無轉圜餘地。

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