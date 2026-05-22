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酸總統割稻尾…藍白「未來帳戶」條例 立院下周逐條審查

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導
國民黨團書記長林沛祥（中）表示，樂見賴總統主動提補助方案拯救少子化。 記者林俊良／攝影
國民黨團書記長林沛祥（中）表示，樂見賴總統主動提補助方案拯救少子化。 記者林俊良／攝影

賴清德總統五二○宣布將提出○到十八歲成長津貼，每人每月五千元。國民黨立院黨團書記長林沛祥昨表示，賴總統政見如「割稻尾」，令人滿不舒服；國民黨與民眾黨去年推出「台灣未來帳戶特別條例」草案，同是造福孩童政見，立法院社福衛環委員會下周擬逐條審查，不排除最快下周四就送出社福衛環委員會。

國民黨團早提出「少子化國安三箭」，每年投資二四一六億元，「○到六歲，孩子健保免費」、「○到六歲，半年托育補助二萬元，全年四萬元」、「○到十五歲，每月五千元，全年六萬元成長補助」。

林沛祥說，樂見賴總統主動提補助方案拯救少子化，但難免會讓人覺得「割稻尾」，只能說「滿不舒服的」。國民黨的立基是，過去七年南韓是全世界生育率最低國家，大幅增加生育補助後，南韓擺脫生育率全球最低國家，台灣反成倒數第一。

林沛祥說，總統講話算話比較重要，除了給現金，像是生育補助，托育場所是否準備好？少子化辦公室據說已花了幾千億元預算，但成效很差，應該要檢討。

藍白去年推出台灣未來帳戶特別條例草案，○至十二歲兒童在帳戶設立初始就有第一筆五萬元，每年政府再存一萬到帳戶，基金投資追蹤台股大盤標的，若家長未額外提撥，孩童十八歲成年後可領回卅三點九萬元。立法院社福衛環委員會下周擬逐條審查，草案要送出委員會或等政院版併案處理，國民黨今天黨團大會討論。

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