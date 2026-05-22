冷眼集／成長津貼財源未到位 府院急推為選票

少子女化已成台灣國安危機，賴清德總統藉就職二周年高調端出「人口對策新戰略」政策牛肉，高喊○到十八歲都有政府支持，本該是撫平家長焦慮的及時雨。府院搶著宣布政策，實際上卻是「口號跑在政策前」，財源配套根本還沒到位，外界引頸期盼政府推出搶救少子女化完整政策，現在卻憂心淪是否淪為有名無實的「空包彈」。

今年逢地方選舉，朝野大打民生牌，較勁意味十足。賴總統就職二周年當天親自宣布每月五千元成長津貼，引發高度討論，但事實上政院與各部會都還在研議、討論，政策根本尚未形成。

提出新政固然是件好事，但空有計畫名稱與初步方向，法源依據和政策財源卻疑似付之闕如，執行細節也流於空泛；或許是感受到壓力，行政院昨傍晚緊急召集相關部會討論最終細節，等於自證方案確實還未拍板。

綠營內部關注到這項議題持續發酵，有黨內人士自嘲，「還是因為政策講不清楚，大家才討論這麼熱烈？」這句玩笑話，恰好戳中賴卓體制對於政策橫向溝通向來不足的硬傷。

不少參與政策研擬的部會私下深感無奈，在長官未拍板情況下，基層根本無從對外說明。回過頭看，卓揆口中要送給家長的「魔術數字十八」，在細節懸而未決下，終究只剩「魔幻數字」。

面對全民疑問，國民黨立委廖先翔昨在立法院質疑，為何總統五二○演說後，卻還要大眾等待一周？行政院秘書長張惇涵以自己和行政院正列席立法院預算報告為由，反問「這樣你懂為什麼要到下禮拜了嗎？」這種自認幽默迴避質疑的說詞，卻難以解釋政策延宕的疏漏。

育兒新政「未演先轟動」，政策尚未成形，政府到底急著端什麼牛肉？說穿了，就是選票考量。然而，少子女化問題嚴峻，家長要的是安心育兒，而非政治大內宣，若只想博取一時政治聲量，卻端不出完整執行細節，政府施政信用恐先透支。