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賴總統27日親自拍板成長津貼 18歲以下免稅額調高

聯合報／ 記者黃婉婷朱漢崙沈能元／台北報導
為解決少子女化問題，賴清德總統提出「兒少成長津貼」每月五千元政策，引發各界議論。記者胡經周／攝影
為解決少子女化問題，賴清德總統提出「兒少成長津貼」每月五千元政策，引發各界議論。記者胡經周／攝影

行政院會最快下周四拍板○至十八歲全程支持計畫，包括五千元成長津貼。據了解，行政院長卓榮泰昨傍晚再邀相關部會討論計畫細節，會中觸及「ＴＩＳＡ兒少帳戶（台灣個人投資儲蓄帳戶）」如何執行等深水區，不排除委託外部專業機構代操，預計下周三由賴清德總統親自召集會議拍板，最快明年元旦上路。

衛福部表示，行政院昨邀集各部會討論「成長津貼」發放細節，目前確定津貼發放由衛福部主責，並於明年編列預算時納入，預估總金額為二千億元。津貼執行上，若是女性生產後出院，將由醫療機構提醒出院後，應至戶政單位申請津貼；○至未滿六歲孩童領取津貼現金部分，將經現有育兒等津貼發放管道，至於六歲至未滿十八歲者在校就讀學童則由教育系統加以協助。

政府預計推出「台灣人口對策新戰略」，家庭支持篇十八項策略之一，即提供○到十八歲每月五千元的兩階段成長津貼，六歲前五千元讓家長照顧小孩，七歲至十八歲則是預計半數津貼存進兒少未來帳戶，屆時將有卅六萬元作本金因應就學或創業。

行政院秘書長張惇涵說，預算部分涉及一定程度修法，可能有好幾個方向，包括衛福部正推行的弱勢兒童教育發展帳戶也是一個方向，還在最後研議階段，會用最快速度、社會最可接受的方式提出。

成長津貼所需兩千億元財源，是否強制存入帳戶？張惇涵表示仍要最後討論，細節下周完整宣布；政府希望最快明年元旦上路，放入明年度預算。

張惇涵也說，依性別平等工作法，家中若有三歲以下小孩，能提早一小時下班但沒給薪，新方案將編列一定預算給予企業替代人力或職代人力津貼，鼓勵企業放手讓員工照顧小孩。

卓揆日前宣布，未來彈性育嬰假將變「育兒假」，張惇涵指出，未來「育兒留停」在就業保險投保薪資上限和月份，將有一定程度放寬調整，前提是爸媽都能同時投入照顧孩子，才能達到雙親更平等。

稅負減免方面，官員透露，初步規畫提供兩面向減稅措施，所得稅方面將朝調高免稅額處理，也就是比照現行年滿七十歲較高免稅額作法；若修法通過，扶養十八歲以下子女可列報十四萬五五○○元免稅額。

育嬰宅享房、地稅免稅優惠

其次為育嬰宅減免房屋稅、地價稅，因為屬於地方稅，因此規畫由地方政府處理，目前研議的條件是，只要家中遇有十八歲以下子女，並符合全國單一自住的規定，地價稅、房屋稅可享免稅優惠。

金管會證期局副局長黃仲豪說，等到確定主責部會與資金框架後，金管會可就目前ＴＩＳＡ推動狀況，以累積資產角度，協助有小孩的家庭選擇基金標的。

賴清德 成長津貼 育兒 免稅額 少子化

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7至18歲補習花費多 財部研議增所得稅扣除額

0到18歲 每月發5,000

成長津貼 0-18歲每人每月5000元

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