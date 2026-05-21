川賴可能通話 陸委會：賴總統將反映台灣社會心聲

美國總統川普可能與總統賴清德通話。陸委會今天表示，台美關係溝通管道暢通，川賴若有機會對話，賴總統將會反映台灣社會心聲。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，中共會不擇手段阻撓美國對台軍售。

關於川賴可能通話，梁文傑說，外交部已經對外說明，台美關係溝通管道是暢通的，如果有機會對話，賴總統將會反映台灣社會心聲。

梁文傑表示，賴總統昨天在執政2周年記者會中也有回答，將會表達台灣不是所謂的區域和平破壞者，中共軍事威懾行動才是，「這一點，我們如果有機會通話的話，當然會清楚表達」。

川普於當地時間20日在安德魯聯合基地（Joint BaseAndrews）接受媒體聯訪，當被問及做出對台軍售決定前，有計畫和賴總統通話嗎？川普回說，「我會跟他談的，我跟所有人都談」，不過未進一步說明時間點。