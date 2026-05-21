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賴總統520再喊「維持現狀」 綠：全世界只有中國想「威權統一」

中央社／ 台北21日電

民進黨中國部今天表示，民進黨清晰一貫的兩岸立場，就是「維持現狀」，並全力維護台海及區域的和平穩定；全世界只有中國想要「威權統一」改變台海和平穩定現狀。

民進黨中國部今天透過臉書發文表示，「川習會」前後，中共當局不斷想用莫須有的「台獨」指控，來對美國與全世界進行認知作戰。

民進黨中國部說，民進黨政府的兩岸政策就是「維持現狀」，自前總統蔡英文賴清德總統始終清晰一貫，未曾動搖。在今年520演說，賴總統再度強調「維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標」。民進黨政府堅定守護台灣的主權、尊嚴、安全，與民主自由的生活方式，並不放棄對中國釋出善意。「維持現狀」不僅被國際社會高度認同與信賴，更是台灣民意的最大公約數。

民進黨中國部表示，當前民進黨的兩岸立場，是遵循1999年「台灣前途決議文」：台灣已經是一個主權獨立的國家，名稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。

民進黨中國部進一步強調，在「台灣前途決議文」中，民進黨主張，台灣與中國是兩個在地緣上相近、經濟上互利、文化上共源的國家，也不可能永遠互相仇視、互設門檻。並宣示，民主進步黨中國政策的最終目標，是要和中國建立互惠而非歧視、和平而非衝突、對等而非從屬的關係。

民進黨中國部表示，這就是民進黨近30年來對「維持現狀」主張的堅定立場，不僅在黨內取得高度共識，在台灣更已經成為獲得高達8成5人民普遍支持的「台灣共識」。

民進黨中國部表示，在「維持現狀」、「威權統一」與「台灣獨立」三個選項中，台灣政府一直堅定走在「維持現狀」的路上，獲得包括美國、日本、歐盟等國際民主夥伴支持。

民進黨中國部說，中國當局處心積慮想要強推「威權統一」，本質上就是想要「改變現狀」與「破壞現狀」。此外，還想用「以和平包裝統一」，意圖弱化台灣自我防衛，就是為了達成對台海與區域的侵略意圖與擴張野心。甚至，為了炮製所謂的「正當性」，還不斷操作根本不存在的「台灣獨立」議題，當作對台灣文攻武嚇的藉口。

民進黨中國部表示，對於近期可能舉行的美國總統川普（Donald Trump）與賴總統通話，賴總統也將向川普表達「台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，台灣政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者」。

民進黨中國部強調，民進黨會繼續堅持「維持現狀」的兩岸立場，並強化自我防衛實力、深化與國際夥伴合作，共同確保與守護台灣民主自由與台海和平穩定的現狀。

台海 川習會 蔡英文 賴清德

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