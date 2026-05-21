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賴總統普發5千兒少成長津貼 台大學者：貧富差距恐始於起跑點

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統昨日提出，政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。本報資料照片。
賴清德總統昨日提出，政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。本報資料照片。

賴清德總統昨天宣布，政府將發放「兒少成長津貼」每月5千元，行政院長卓榮泰後續說明，將以0至5歲直接發給家長，6至18歲半數存帳戶、半數給現金方式執行。台大社工系名譽教授馮燕指出，在社會福利領域中，現金政策與服務輸送等資源布建為不同方向，政府育兒友善、社安網政策都還沒走穩，政策就轉為撒錢，不僅不負責任，也恐加劇貧富兒少間成長差異。

馮燕分析，家庭功能較佳家庭，會將5千元用於兒少教育、購買更高品質的食物等，讓孩子得到更好發展機會，家庭功能較差家庭，5千元現金恐流入父母菸酒、吸毒等不良習慣，或被父母用於還債，雖然清償家中債務對兒少並非壞事，但也凸顯普發現金作法，讓兒少從起跑點就拉大差異，「作為兒童福利學者，最不願看到貧富、階級不均」。

「家庭如何使用這5千元，將對兒少成長造成極大差距。」馮燕指出，政策不宜倉促上路，建議政府先進行小規模試辦，了解家庭經費使用情況，但類似政策在國際上已有失敗經驗，歐洲社福政策多採現金給付，但實施至某種程度後，不僅國家財政出現困境，也難達到原先政策目標，只好減少額度或限制使用，只是現金政策一經啟動，多難以收回，畢竟由奢入儉難，幾無轉圜餘地。

馮燕表示，現金發放在社福界一直有所辯論，多數學者認為發放現金「不是好方法」，且我國因稅率低，社福政策一向採取「基礎建設導向」，也就是建立服務輸送網絡、成立社會安全網等，如今社安網面臨社工人力不足等諸多困境，政府支持家庭功能的政策方向還未到位，包括家庭教育、育兒友善環境營造等均尚未步上軌道，就選擇放棄既有路線，就改為發錢，根本是卸責作法。

「將政府經費資源用於布建服務網絡，與發放現金為社福政策迥異的二種走向。」馮燕指出，對兒少發放5千元預算規模並不小，一定有排擠效用，若兩種社福政策走向都要做，能維持多久？如今政府經費還要用於國防用途、購買能源等，令人擔心資源排擠是否擠壓弱勢、加大社會不公平？普發現金作法是否釀成下一代不均衡發展，政府應多加思考，「不該如此短視。」

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