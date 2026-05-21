每月發5千無助少子化 王婉諭：寧蓋社宅

「每年2千億預算可以蓋4萬戶社宅、給20萬父母1年育嬰假，政府不該用來發五千元補助！」針對總統賴清德20日宣布0到18歲每月發5千，時代力量主席王婉諭同日發文回應說，這些經費與其為了討好選民、把錢發掉，不如把這些資源投資在社會與未來，例如改善基層公務員待遇、撥補健保等。

韓國已反超台灣

王婉諭表示，國民黨提出0到15歲每月普發5千元後，賴總統立刻加碼，宣布0到18歲每月普發5千元，但台灣的生育補助發了超過20年，生育率有因此上升嗎？她指出，中研院經濟所的研究已指出，除非對特定族群發很多錢，灑幣政策才會有效；波蘭10年花了2.7兆台幣每月發津貼，結果生育率仍在歐盟倒數，「發現金救不了少子化，顯然已是國際共識。」

「真正扭轉少子化的國家，沒有一個是靠發錢做到的！」王婉諭舉例說，韓國曾經是全球生育率最低的國家，比台灣還慘。但近年他們展開一連串激烈的改革，每年投入近4千億台幣興建公共住宅，其中700多億專門用在婚育宅；同時調整育嬰假制度，讓雙親都「請得起、也敢請」。結果出生率在最近15個月逆勢成長，已經追過台灣，差距還在拉大。

社宅、健保、加薪

「2千億可以做很多事情！」王婉諭指出，可以蓋超過4萬戶社會住宅，降低年輕人的居住壓力；可以支應20萬個父母的薪資成本，讓他們請一整年的育嬰假。可以補足健保每年1千億的財務缺口，多出1千億可投入罕病；還能幫社工、消防、警察、老師、公務員以及所有維護社會基礎運作的人，一年加薪超過40萬，補足社會安全網。

因此她呼籲賴總統，少子化從來不是單一原因造成，而是一整個社會結構的結果。只有環境改變了，人們的選擇才會改變，而台灣正處在史上最好的經濟榮景，有著最多的經濟紅利，這就是改革最好的時機，與其為了討好選民、把錢發掉，不如把這些資源投資在社會、投資給未來，才是少子化最好的解方。

【更多精采內容，詳見 】