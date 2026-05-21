快訊

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

二航廈麥當勞太好吃？旅客不甩導遊「奪命追魂叩」不登機 團員笑爛

聽新聞
0:00 / 0:00

政府學在野黨撒幣？ 政院：經過長遠規劃

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院21日召開院會後記者會，回應媒體少子化策略等時事議題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院21日召開院會後記者會，回應媒體少子化策略等時事議題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「推動減緩少子化的政策是經過長期規劃，還有兼顧財政紀律！」針對賴總統20日公布減緩少子化的政策，外界質疑是抄襲在野黨政策與大撒幣，行政院發言人李慧芝21日回應說，除了0到18歲成長津貼外，還有友善職場、擴大婚育宅與育兒假等政策，並沒有只單純發補助。

總統賴清德20日在就職兩周年記者會時宣布，針對台灣少子化上升為國安危機的狀態，將推動0至18歲每人每月5千元的成長津貼，部分存入兒童未來帳戶，另外還有友善職場、婚育宅等面向提供協助，預算規模約一年台幣2千億元。

少子化對策盤點已久

21日的行政院記者會上，媒體曾質疑，在賴總統提出政策前，國民黨就已經提出0到15歲育兒津貼每月5千元、每半年發2萬元津貼，還有0到6歲健保，加上在野黨已提出《台灣未來帳戶條例》，總經費4500億元，就曾遭到衛福部與行政院批評大撒幣，如今卻也要提「台灣個人投資儲蓄帳戶」，是否也是跟著大撒幣？

對此，李慧芝回應說，少子化是國安挑戰，政府為了因應挑戰而提出「台灣人口戰略方案」，是經過長期間規劃與盤整的，包括從生育、養育與教育等面向，且規劃政策會兼顧財政紀錄，0到18歲的成長津貼只是其中一部分，另外還有6歲以前的育兒假、擴大婚育宅與友善職場等措施，並非是大撒幣。

我國晶片自主研發

由於美國總統川普近日持續表示「台灣偷走美國的晶片」，讓前聯電創辦人曹興誠與前綠委林濁水批評，認為政府都沒有積極向美方說明。

李慧芝澄清說，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫在許多場合都有說明，台灣的晶片是國內企業自主研發努力取得的成果，若透過不正當手段獲得關鍵技術，不可能發展成各國都會採購的晶片產業，會積極與美方溝通。

【更多精采內容，詳見

政院 少子化 李慧芝 成長津貼 晶片 川普

延伸閱讀

新人口對策挨批選舉撒幣 政院否認：這是國家重要戰略投資

賴總統：0到18歲每人每月5,000元津貼 未來發展兒童教育帳戶

每月5千元成長津貼最快下周公布 張惇涵：涉及修法盼立院支持

育兒留停新方案 張惇涵：投保薪資上限、月份將放寬調整

相關新聞

賴總統普發5千兒少成長津貼 台大學者：貧富差距恐始於起跑點

賴清德總統昨天宣布，政府將發放「兒少成長津貼」每月5千元，行政院長卓榮泰後續說明，將以0至5歲直接發給家長，6至18歲半數存帳戶、半數給現金方式執行。台大社工系名譽教授馮燕指出，在社會福利領域中，現金政策與服務輸送等資源布建為不同方向，政府育兒友善、社安網政策都還沒走穩，政策就轉為撒錢，不僅不負責任，也恐加劇貧富兒少間成長差異。

賴清德執政2周年的豪賭變奏曲 極端體現天秤座黑暗面

賴清德總統迎來了執政兩周年的關鍵節點。攤開這兩年的施政成績單，朝野對立僵持、地緣政治波濤洶湧。各界政治觀察這是一名「少數總統」在鋼索上行走的兩年；但若從占星學的角度切入，身為天秤座的賴清德，正親手撕碎外界對天秤座「追求和諧、優柔寡斷」的刻板印象，反而將天秤座內心深處那座「非黑即白」的隱形天秤，演繹成一場損己不利人、孤注一擲的政治豪賭。

新人口對策挨批選舉撒幣 政院否認：這是國家重要戰略投資

行政院最快下周拍板0至18歲全程支持計畫，包含到0到18歲每月5000元成長津貼等，部分批評指出選舉到了就撒幣。行政院表示，少子化是全球趨勢，台灣與世界面臨相同挑戰，且政策財源將兼顧財政紀律及國家永續，「推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資」。

育兒留停新方案 張惇涵：投保薪資上限、月份將放寬調整

行政院最快下周拍板0至18歲全程支持計畫，行政院秘書長張惇涵21日透露，彈性育嬰假將變成「育兒假」，未來「育兒留停」在（就業保險）投保薪資上限、月份會有一定程度放寬與調整；針對0到18歲每月5000元成長津貼，他說，屆時會有非常多法案需調整跟修正，希望立法院不分朝野立委支持。

成長津貼被賴總統提割稻尾 國民黨團林沛祥：滿不舒服的

賴清德總統昨日提出，政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。國民黨立院黨團日前已提出「少子化國安三箭」，因此黨團書記長林沛祥今表示，身為國民，樂觀其成政府補救少子化，但要來「割稻尾」國民黨團政見，也只能說滿不舒服的，期待講話要算話。

川普有意與賴總統通話 范雲：正面解讀 樂見突破歷史新進程

美國總統川普20日指出，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話。對此，民進黨立法院黨團書記長范雲今表示，民進黨團樂觀其成，但也擔憂台灣內部的政黨會不會刻意阻撓，台灣取得足以有防衛能力的武器，包含厚植台灣的無人載具的產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。