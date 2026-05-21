政府學在野黨撒幣？ 政院：經過長遠規劃

「推動減緩少子化的政策是經過長期規劃，還有兼顧財政紀律！」針對賴總統20日公布減緩少子化的政策，外界質疑是抄襲在野黨政策與大撒幣，行政院發言人李慧芝21日回應說，除了0到18歲成長津貼外，還有友善職場、擴大婚育宅與育兒假等政策，並沒有只單純發補助。

總統賴清德20日在就職兩周年記者會時宣布，針對台灣少子化上升為國安危機的狀態，將推動0至18歲每人每月5千元的成長津貼，部分存入兒童未來帳戶，另外還有友善職場、婚育宅等面向提供協助，預算規模約一年台幣2千億元。

少子化對策盤點已久

21日的行政院記者會上，媒體曾質疑，在賴總統提出政策前，國民黨就已經提出0到15歲育兒津貼每月5千元、每半年發2萬元津貼，還有0到6歲健保，加上在野黨已提出《台灣未來帳戶條例》，總經費4500億元，就曾遭到衛福部與行政院批評大撒幣，如今卻也要提「台灣個人投資儲蓄帳戶」，是否也是跟著大撒幣？

對此，李慧芝回應說，少子化是國安挑戰，政府為了因應挑戰而提出「台灣人口戰略方案」，是經過長期間規劃與盤整的，包括從生育、養育與教育等面向，且規劃政策會兼顧財政紀錄，0到18歲的成長津貼只是其中一部分，另外還有6歲以前的育兒假、擴大婚育宅與友善職場等措施，並非是大撒幣。

我國晶片自主研發

由於美國總統川普近日持續表示「台灣偷走美國的晶片」，讓前聯電創辦人曹興誠與前綠委林濁水批評，認為政府都沒有積極向美方說明。

李慧芝澄清說，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫在許多場合都有說明，台灣的晶片是國內企業自主研發努力取得的成果，若透過不正當手段獲得關鍵技術，不可能發展成各國都會採購的晶片產業，會積極與美方溝通。

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