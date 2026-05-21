育兒留停新方案 張惇涵：投保薪資上限、月份將放寬調整

行政院最快下周拍板0至18歲全程支持計畫，行政院秘書長張惇涵21日透露，彈性育嬰假將變成「育兒假」，未來「育兒留停」在（就業保險）投保薪資上限、月份會有一定程度放寬與調整；針對0到18歲每月5000元成長津貼，他說，屆時會有非常多法案需調整跟修正，希望立法院不分朝野立委支持。

立法院內政委員會今天邀請張惇涵等人列席，審查115年度中央政府總預算案關於行政院部分；由於賴總統昨在執政兩周年談話中，提到政府將推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項策略，包含0至18歲每人每月5000元成長津貼等，朝野立委關注政策細節與相關規劃。

國民黨立委張智倫詢問成長津貼財源、法源及是否編在明年的公務預算。張惇涵說，這幾年在國人共同努力下，政府稅收很好，經濟成果該世代共享，希望不是一次性給付，而是照顧一整個世代；賴總統說，成長津貼預估一年投入2000億元，對於是否還會新增其他費用，張說，其他預算還在估算中，畢竟執政黨要負責任，須精算所有財源。

張惇涵說，法源方面，目前衛福部有弱勢兒童發展帳戶，是否從相關法源進行修正，或有其他法案可以提出，目前仍待最終研議，最快下周宣布；至於期程，他說，政府希望最快明年上路，但因涉及修法，屆時會有非常多法案需要調整跟修正，希望立法院不分朝野立委支持。

張智倫追問，7到18歲的5000元成長津貼將有一半存入帳戶，究竟是存在未來「基金」還是未來「帳戶」，這2500元是否為強制儲蓄、能否動用？張惇涵提到，行政院是修正在野黨版本，細節最快下周說明。

此次家庭支持篇將涵蓋婚假、產假延長計畫，民進黨立委蘇巧慧詢問如何避免看得到吃不到。張惇涵說，政院有參酌日本經驗，依性別平等工作法，家中若有三歲以下小孩，能提早一小時下班但沒給薪，新方案將編列一定預算給予企業替代人力或職代人力津貼，鼓勵企業放手讓員工照顧小孩。

民進黨立委黃捷提及育嬰留停津貼請領狀況不佳，詢問政院是否提高上限，藉此升高請領誘因。張惇涵說，既然育嬰假將變成育兒假，育嬰留停也會變成育兒留停；在（就業保險）投保薪資上限、月份會有一定程度放寬與調整，前提是爸媽都能同時投入照顧孩子，才能達到所謂的雙親更平等。

針對公托收托率並不理想、資源不均，更出現重複登記的情況，黃捷追問，中央是否有機會成立統一媒合平台。張惇涵說，這是很好的建議，未來在資訊化、媒合化，中央、地方可以一起努力。