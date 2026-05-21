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力挺賴總統0至18歲育兒津貼 黃偉哲酸有人搶功「看了都暗笑」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳秋宏市政總質詢關心台南市是否支持總統提出的育兒政策，市長黃偉哲表示，全力配合總統的政策，並暗諷有人政治操作，
台南市議員陳秋宏市政總質詢關心台南市是否支持總統提出的育兒政策，市長黃偉哲表示，全力配合總統的政策，並暗諷有人政治操作，

總統賴清德昨天宣布，政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，南市議員陳秋宏上午市政總質詢表示這是好的政策，也對少子化有幫助，詢問市長黃偉哲是否支持總統提出的育兒政策，黃偉哲表示，「一定會全力配合總統的政策」。他強調，這是國家的政策，地方政府一定會全力支持，而且依照總統的說法，應該是由中央來實施，地方政府則在行政上全力配合。

黃偉哲也提到，對有一些政黨或個人進行政治操作，「說什麼誰跟誰的風、誰實現的」，他坦言自己看了「心裡面都暗笑」。他表示，「許願容易、實現難，說話容易、做事難」，真正重要的是事情有沒有做成。「不是先說先贏」，賴總統是經過全面考量才會宣布實施。

陳秋宏也說，「不是講得很厲害，後來事情做出來的人才厲害」，等到別人追完之後才出來說是自己的功勞。

陳秋宏則表示，希望未來如果市府財政允許，除了配合中央每名孩童5000元補助之外，臺南市也能再多加碼一點，照顧低收入戶家庭。他指出，低收入戶家庭負擔更重，「低收入戶還要養小孩子，總是負擔比較大」，希望市府能多給一些協助。

黃偉哲回應，在財政許可的情況下，市府會與中央配合，支持0到18歲相關政策。他表示，總統政策的目的就是希望解決少子化，「這個部分我們會努力」。

育兒津貼 賴清德 黃偉哲 成長津貼

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