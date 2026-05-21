力挺賴總統0至18歲育兒津貼 黃偉哲酸有人搶功「看了都暗笑」

總統賴清德昨天宣布，政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，南市議員陳秋宏上午市政總質詢表示這是好的政策，也對少子化有幫助，詢問市長黃偉哲是否支持總統提出的育兒政策，黃偉哲表示，「一定會全力配合總統的政策」。他強調，這是國家的政策，地方政府一定會全力支持，而且依照總統的說法，應該是由中央來實施，地方政府則在行政上全力配合。

黃偉哲也提到，對有一些政黨或個人進行政治操作，「說什麼誰跟誰的風、誰實現的」，他坦言自己看了「心裡面都暗笑」。他表示，「許願容易、實現難，說話容易、做事難」，真正重要的是事情有沒有做成。「不是先說先贏」，賴總統是經過全面考量才會宣布實施。

陳秋宏也說，「不是講得很厲害，後來事情做出來的人才厲害」，等到別人追完之後才出來說是自己的功勞。

陳秋宏則表示，希望未來如果市府財政允許，除了配合中央每名孩童5000元補助之外，臺南市也能再多加碼一點，照顧低收入戶家庭。他指出，低收入戶家庭負擔更重，「低收入戶還要養小孩子，總是負擔比較大」，希望市府能多給一些協助。

黃偉哲回應，在財政許可的情況下，市府會與中央配合，支持0到18歲相關政策。他表示，總統政策的目的就是希望解決少子化，「這個部分我們會努力」。