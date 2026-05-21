成長津貼被賴總統提割稻尾 國民黨團林沛祥：滿不舒服的

賴清德總統昨日提出，政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。國民黨立院黨團日前已提出「少子化國安三箭」，因此黨團書記長林沛祥今表示，身為國民，樂觀其成政府補救少子化，但要來「割稻尾」國民黨團政見，也只能說滿不舒服的，期待講話要算話。

賴總統昨日提出成長津貼，提供到18歲。但國民黨團日前提出少子化國安三箭，每年投資2416億元，包括「0到6歲，孩子健保免費」，「0到6歲，每半年托育補助2萬元，全年4萬元」，「0到15歲，每月5000 元，全年6萬元成長補助」。

林沛祥說，凡走過必留下痕跡，對賴總統主動提出補助方案拯救少子化，當然是樂觀其成，但難免會讓人家覺得「割稻尾」，國民黨的立基是，過去7年，南韓都是全世界生育率最低的國家，但開始大幅度增加生育補助，南韓擺脫生育率全球最後的國家，反而台灣變成倒數第一。

林沛祥說，2016年時全台新生兒是20萬，今年可能會跌破10萬甚至9萬，這是未來警訊。如果再不做些什麼事，恐怕未來什麼事都不能做，因為沒有未來。身為國民樂觀其成政府補救少子化，但要來割稻尾國民黨團政見，也只能說滿不舒服的。期待講話要算話，講話算話較重要，除了給現金外，還有其他的補助，像是生育補助，托育場所是否準備好等各方面的事情。

林沛祥說，少子化是國安危機，主因是年輕人不想生、不敢生、不願意生。在這前提之下，怎麼樣讓年輕的夫妻願意變成父母，需要長期規畫。少子化辦公室據說已花了幾千億的預算，但成效很差，應該做出檢討。