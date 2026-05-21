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川普有意與賴總統通話 范雲：正面解讀 樂見突破歷史新進程

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民進黨立法院黨團今上午舉行輿情記者會。圖／取自民進黨團直播
民進黨立法院黨團今上午舉行輿情記者會。圖／取自民進黨團直播

美國總統川普20日指出，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話。對此，民進黨立法院黨團書記長范雲今表示，民進黨團樂觀其成，但也擔憂台灣內部的政黨會不會刻意阻撓，台灣取得足以有防衛能力的武器，包含厚植台灣的無人載具的產業。

民進黨團上午舉行輿情記者會，有媒體詢問，川普稱要與賴總統談話，是否代表美國對台灣釋出善意？范雲表示，這是很正面的解讀，黨團樂觀其成，若跟賴總統通話，也是突破歷史一個新進程。

范雲指出，賴總統在520記者會時有提到，若與川普通話，會表達四點重要原則：一、台灣是台海和平穩定的守護者；二、破壞台海與區域穩定的是中國；三、台灣會持續強化自我防衛的能力，也會持續增加國防預算。四、中華民國台灣是個主權獨立的國家，沒有任何國家有權力併吞台灣，台灣也會跟民主盟友繼續合作努力，維繫台海的和平；相信全民會支持總統這樣的表達。

針對藍營質疑，川普要與賴清德通話可能是要索求更多籌碼？范雲說，在野黨就是不通話要罵、通話也要罵，有非常多以擔憂為名的反對的理由，最重要是台灣到底是否全力支持增加國防預算、提升國防能力。

范雲表示，外交是內政的延伸，川習會後美國媒體有調查，超過七成的美國民眾支持美國軍售給台灣；但最擔心是，台灣內部的政黨會不會刻意阻撓，台灣取得足以有防衛能力的武器，包含厚植台灣的無人載具產業。

范雲 川普 賴清德

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