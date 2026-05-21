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川普願跟賴總統通話 林沛祥：不可捉摸 致電盧秀燕、蔣萬安都不驚訝

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與賴清德總統通話。（美聯社）
美國總統川普日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與賴清德總統通話。（美聯社）

據彭博報導，美國總統川普表示，將跟賴清德總統進行通話。國民黨立院黨團書記長林沛祥今日表示，川普特性是不可捉摸，搞不好小心給台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安打電話。林也提醒執政高層，一味妖魔化中國卻不知道中國長什麼樣子，對我方一點幫助都沒有。

針對川普可能通話賴清德，林沛祥說，川普原文是「I'll speak to everyone who's involved」，川普最大的特性就是不可捉摸，所以會忽然給誰打電話，搞不好不小心給盧秀燕打電話，給蔣萬安打電話，給誰打電話都不會驚訝。2017年川普也有打電話給時任總統蔡英文，賴清德不是第一個。

林沛祥說，（川普）把過去幾十年台美關係最重要的「台灣關係法」、「六項保證」等全部推翻，直接跟中國談對台軍售該怎麼處理。以前美國講過的話，都是對中國反悔，這是頭一次對中華民國反悔。彭博把這事情寫出來是好事。且他認為有溝通都是好事。不管是美台還是美中，還是中國跟台灣之間的交流，有交流總是好事。

林沛祥表示，他想用句名言「Be close with your friends, but be closer with your enemies.」（跟你的朋友保持親近，但更應跟你的敵人保持親近），因想對抗、競爭的話，不可能對於對方什麼都不知道。這句名言他送給現在的執政高層，一味妖魔化中國，不知道中國長什麼樣子，其實對我方一點幫助都沒有。

盧秀燕 川普 林沛祥 蔣萬安 賴清德

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