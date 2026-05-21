川普親曝與賴總統談話有譜？ 府秘潘孟安：尚未接到相關通話

有關台美軍售案，美國總統川普昨晚親曝，將與賴清德總統談話。總統府秘書長潘孟安說明，台美雙方溝通良好，但目前為止，還沒有接到任何相關通話。國務院發言人今早已重申，美對台政策不變，持續以「台灣關係法」、「六項保證協定」跟「中美三公報」來進行。

立法院司法法制委員會21日審查2026年度總預算案之中總統府的部分。立委沈發惠質詢提到，川習會後，針對台美軍購議題，美國總統川普說要跟掌管台灣的人談一談，昨晚更親曝將與賴清德總統談話。

潘孟安答詢回應，針對川習會前、進行中，以及結束、登上空軍一號，甚至一直到落地、回到美國本土，我方國安會、總統府都高度關注。川習會整段過程中，包括川普離開北京之前接受媒體預錄專訪、在空軍一號對記者所說，及返美後相關談話，總統府充分掌握相關資訊。

潘孟安強調，對於川普相關發言，國安會、總統府、外交部都有相當掌握。目前為止，「我們沒有接到任何相關的一個通話，如果有通話的話，也會來跟大家來做說明」。

沈發惠又問，川習會後至今有五天的時間，美方是否透過任何管道，表達要做雙方談話準備，或有什麼樣的意見傳達？潘孟安表示，台美之間關係暢通無阻，美方不管是美國國會、眾議院、參議院、國務院、AIT，都跟我方國安會、外交部、總統府保持了非常大的暢通，溝通相當好。

潘孟安指出，今天早上，美國務院發言人對外發布了一封正式郵件，國務院發言人重申，美國對台承諾依舊，如同40年來堅定的立場，並表明對台政策不變，仍然以「台灣關係法」、「六項保證協定」跟「中美三公報」來進行台海未來關係工作指引。

潘孟安提到，美國務院發言人更說明，期待與賴總統及台灣的夥伴持續合作，推進雙方共同利益，並維護台海和平穩定。

立委莊瑞雄則問道，若川普來電，賴總統想跟對方說什麼？潘孟安重申，台美兩國關係，包括川普所談的話、包括國安會長期的努力跟耕耘，AIT、美國所有國會政要、甚至白宮國務院，雙方溝通管道暢通無阻，這一點請國人放心。

潘孟安提到，賴總統也說台灣這幾年在全體國人、整個國家大家努力之下，用經濟維持整個國家競爭力，讓台灣在整個世界的經濟發展、安全樞紐上，成為不可或缺的樞紐。他認為，可能有些人疑慮，擔心台灣會被談判掉，其實這一點大家可以放心。

潘孟安表示，川習會談判最終透露三個訊息：第一，美對台政策不變；第二，維持台海和平穩定現狀；第三，軍購只跟台灣談、不用跟北京談。至於川普若打電話來，由國安單位負責。

國安會秘書長吳釗燮坦言，外交事務上，還沒有處理好、還沒有完全可以對外公開的部分，必須要保持低調；如果有任何新的進展，會再跟社會來公開。

莊瑞雄追問，賴總統曾說若跟中國國家主席習近平見面，要請對方喝珍珠奶茶；如果川普電話打來，表示要來台灣，有機會見面，潘孟安想建議賴總統請川普吃什麼？

潘孟安回應，國際禮儀，元首之間的對話有嚴謹性，該有的禮儀，府方也會做到，甚至也會希望川普可不可以開擴音。但是因為涉及國家機密，這個對話細節還是請國安會來做處理。至於要請喝珍珠奶茶、或請吃臭豆腐，他都可以。