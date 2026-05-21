川普有意與賴總統通話 潘孟安：目前沒接到相關通話

美國總統川普被媒體問及是否有計畫在決定對台軍售前與賴清德總統通話？川普回答說，「我會跟他談，我會跟每個人談。」總統府秘書長潘孟安今天說，目前沒有接到相關通話，「如果有通話的話，會跟大家說明」，台美關係暢通無阻，美國國務院今天也發布郵件，表明對台政策不會改變，期待與台灣夥伴持續合作。

川普昨天在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接受媒體聯訪。針對是否就對台軍售議題與賴總統通話，川普向記者表示「我會跟他談的，我跟所有人都談」，並未進一步說明時間點。川普一周內兩度公開提及，有意就軍售與台灣總統談話，引起國際輿論關注台美關係。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府預算，邀請潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人列席備詢。針對川普有意就軍售議題與賴總統對話，吳釗燮會前受訪時僅兩度回應「謝謝」，潘孟安則說「有消息會跟大家報告」。

民進黨立委沈發惠質詢時表示，川習會為台美關係投下巨大漣漪，川普更兩度表明要跟「治理台灣的人」談話，如果川普真的跟賴總統直接對話，將是台美40年來首次官方直接對話，儘管前總統蔡英文也有跟川普通話，但是對方當時尚未就任，詢問國安相關單位如何因應。

潘孟安答詢時說，總統府與國安會高度關注川習會，賴總統也充分掌握相關資訊，「目前沒有接到任何通話，如果有通話的話，會跟大家說明。」

沈發惠追問，美方是否有透過任何管道傳達意見，潘孟安則說，台美關係暢通無阻，包括美國參眾兩院、國務院及美國在台協會，總統府、國安會及外交部都有保持溝通，美國國務院今天也發布正式郵件，表明美國對台政策不會改變，仍舊以台灣關係法、六項保障及中美三大公報作為關係指引，同時期待與台灣夥伴持續合作。

沈發惠表示，川習會的三天不是重點，而是川普會後相關論述，勢必將在華府進行激烈討論，甚至會變成主要議題，詢問國安單位有做什模準備。

吳釗燮回應，美國對台灣來說是重要國家，「我們跟美國之間的關係，就是要保持全面友善」，台美在各層面都保持密切聯絡，最近也看到很多支持台灣的聲音，台灣與美國、甚至全世界都有一個共同利益，就是台海的和平穩定，「這個方面我們跟美國立場一致。」