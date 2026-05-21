賴清德就職2周年談話 美國務院：盼持續合作推動美台利益

賴清德總統發表就職2周年演說，美國國務院20日重申，美國對台政策沒有改變，同時期待持續與賴清德總統合作推動美台共同利益，並維持台海的和平與穩定。

賴清德總統於520發表執政兩周年談話，從兩岸、經濟、人口到國防提出4大國政戰略，強調台灣未來須由2300萬人民共同決定，並宣示維持台海和平穩定；賴總統也提到說，台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

有美國國務院發言人20日表示，美國如過去40年來一樣，對台維持堅定的承諾；美國對台政策沒有改變，繼續遵循台灣關係法、三公報和六項保證。

該發言人表示，美國期待持續與賴清德總統和美國在台灣的夥伴合作推動美台共同的利益，並維持台海的和平與穩定。