每月5千元成長津貼最快下周公布 張惇涵：涉及修法盼立院支持

因應少子女化，政府擬提供0歲到18歲每月5000元成長津貼，並將一部分存進兒童未來帳戶，一年經費約2000億元。行政院秘書長張惇涵指出，預算因涉及修法，但確切方向仍在研議階段，將用最快速、社會可接受的方式提出，盼立法院支持，行政院最快將於下周四院會提出完整方案。

政府預計推出「台灣人口對策新戰略」，其中家庭支持篇18項策略之一，就是提供0歲到18歲每月5000元的成長津貼，分為2階段，6歲前5000元讓家長運用於照顧小孩，7歲至18歲則是預計將半數津貼存進兒童未來帳戶，屆時預計將36萬元作為本金因應就學或創業；計畫預計明年正式上路。

張惇涵今日赴立法院內政委員會前受訪指出，行政院0到18歲全程支持方案，會從生養、托育、教育、職場及居住，減輕國人、家庭負擔，增加照顧服務跟措施，經初步盤點，共18項政策，有新的、延續及延續政策再加碼，裡頭涉及許多修法，希望立法院支持。

他舉例，修法可能有數個方向，包括衛福部已在推行的弱勢兒童教育發展帳戶，那也是一個方向，但目前還在做最後研議階段，會用最快速、社會最可接受的方式提出。

對於計畫細節何時公布，是否透過特別條例還是編入公務預算，張惇涵說，行政院盼儘速提出方案，細節下周公布，最快明年上路。

針對每月5000元成長津貼的財源為何，張惇涵指出，財源部分，經濟成果不只要與全民共享，也應與更多世代共享，「我們希望它不是一次性的給付，而是能夠照顧一個世代的給付，在照顧小朋友的同時，也照顧到照顧小朋友的人」。不只減輕一個世代、一個家庭的負擔，甚至三代的負擔。

由於國民黨立院黨團日前提出「對抗少子化民生政策」方案，藍營質疑行政院模仿在野方案。張惇涵說，這項方案研議非常久，過去從蔡總統到賴總統，也做了非常多針對少子女化現象的相關方案，這次是完整的盤整，希望透過新的人口新戰略對策，因應這項全世界跟台灣的挑戰。

張惇涵說，立法院和社會各界不同輿論和提議或倡議，行政院都有納入其中，這不會只是補貼方案，而是有很多減輕負擔的配套措施。