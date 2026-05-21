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批5000成長津貼僅討好選民 王婉諭曝案例：發錢救不了少子化是國際共識

聯合新聞網／ 綜合報導
王婉諭認為成長津貼政策無法解決少子化問題。 示意圖／AI生成
王婉諭認為成長津貼政策無法解決少子化問題。 示意圖／AI生成

針對國民黨提出0至15歲兒童、青少年每月普發5000元，及賴清德總統於就職2周年宣布擴大為0至18歲每月發放5000元成長津貼的構想，王婉諭昨（20）日透過臉書發文，直言這類的政策本質上是「討好選民」，雖然看似大手筆，實際上對改善少子化的效果相當有限，甚至可能排擠更具長期效益的公共投資。

王婉諭開宗明義指出，台灣過去20多年來持續提供各式生育補助，中央與地方政府更常在選舉期間不斷加碼，但整體生育率並未因此顯著提升。她質疑，在既有政策成效有限的情況下，藍綠兩黨仍習慣以「遇事不決，就發現金」作為解方，實際上缺乏科學依據與制度思考。

她引用中央研究院2022年的一項研究指出，若以「中樂透」情境模擬，必須獲得超過500萬元的額外收入，生育率才可能提升約20%，且效果主要集中在尚未生育、年輕且無房產的族群。她認為，即使依照賴清德所提政策，一名孩子從出生到18歲可累計領取約108萬元，仍與研究中顯示的誘因門檻存在明顯差距。

除了國內研究外，王婉諭也援引國際案例說明。她指出，波蘭自2016年推動「Family 500+」政策，提供每名子女每月補助，之後金額進一步提高，十年來總投入約新台幣2.7兆元。雖然該政策有效降低兒童貧窮與改善家庭經濟，但生育率僅短暫回升，隨後再度下滑，至今仍位居歐盟低生育率國家之列。

「發現金，救不了少子化，顯然已經是國際共識。」王婉諭接著提到，韓國近年來透過大規模社會改革，包括每年投入新台幣近4000億元興建公共住宅，其中700多億元專用於婚育住宅，並同步改善育嬰假制度，讓父母「請得起、也敢請」，才使出生率在近15個月逆勢成長，並超越台灣，並且差距還在拉大。

王婉諭表示，若政府願意每年編列2000億元預算，當然值得肯定，但關鍵在於資源配置是否正確。她指出，這筆預算可用於興建超過4萬戶社會住宅、支應20萬名父母一整年的育嬰假薪資、補足全民健康保險財務缺口，或替社工、消防、警察、教師等基層人員大幅加薪，強化整體社會安全網。

她強調，少子化從來不是單一因素造成，而是住房、工時、托育、育嬰制度與公共服務等結構問題的總和。唯有改善整體生活環境，才能真正改變年輕人的生育選擇。

王婉諭最後呼籲，台灣目前正處於經濟表現良好、稅收增加的關鍵時刻，政府應把有限資源投資在制度改革與公共建設，而不是以普發現金作為短期討好選民的手段。她認為，唯有打造更安全、更宜居、更友善育兒的社會，才是解決少子化最有效且可持續的方向。

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