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7至18歲補習花費多 財部研議增所得稅扣除額

聯合報／ 記者藍鈞達朱漢崙林琮恩／台北報導
財政部長莊翠雲昨在立法院財委會表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向。 記者黃義書／攝影 羅秀鳳
財政部長莊翠雲昨在立法院財委會表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向。 記者黃義書／攝影 羅秀鳳

針對如何因應少子女化問題，財政部長莊翠雲昨赴立法院財委會備詢，針對立委建議新增七至十八歲子女所得稅扣除額，莊翠雲表示，「是一個研議方向。」此外，包括育嬰宅等相關措施，莊翠雲說行政院會有整體方案，為民眾「減負擔、增福利」。

針對賴總統宣布提供○至十八歲成長津貼，衛福部次長呂建德表示，○至十八歲普發；初步規畫，○至六歲每人加碼每月五千元，成長津貼直接撥款至父母帳戶。六至十八歲發放兩千五百元現金、另兩千五百元一半存入「未來基金」帳戶，採強制儲蓄，直接撥款至兒少指定帳戶，年滿十八歲才能取出，第一桶金卅六萬，可繳學貸、創業，將來不排富發放。莊翠雲指出，財政部負責籌措財源。

立委林德福、李坤城質詢提及，現行稅制六歲以下幼兒適用幼兒學前特別扣除額，大學生則有教育學費特別扣除額，但七至十八歲的國小、國中、高中階段，家長面對的安親班、才藝、補習等龐大支出，在現行稅法上缺乏對應的扣除機制。莊翠雲對此表示認可，且目前確實只有免稅額，至於是否會增設扣除額，也是研議方向，待整體政策成形後將在院會中一併規畫。

此外，立委關切政府是否推出「兒少版ＴＩＳＡ（台灣個人投資儲蓄帳戶）」，金管會副主委陳彥良表示，目前正緊鑼密鼓研議，預計下周宣布；兒少版ＴＩＳＡ結合投資與資產累積，希望透過制度設計讓年輕人十八歲時能擁「第一桶金」。目前正與投信業者溝通，希望在手續費、管理費等方面讓利。

特別扣除額 所得稅 補習 安親班 少子化 財政部 育兒

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