7至18歲補習花費多 財部研議增所得稅扣除額

賴政府的兩岸立場備受關注，賴清德總統昨在就職二周年談話中表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。他強調，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等尊嚴原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

2026-05-21 00:00