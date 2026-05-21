國外催生／新加坡育兒補助連年加碼 生育率仍跌

南韓是全球出生率最低的國家之一，近年來新生兒人數終於小幅回升，但政府斥資鼓勵生育政策發揮了多少作用，專家看法不一。而在新加坡，政府不斷加碼「催生」政策，補助變多生育率卻持續下降。

法新社報導，南韓出生率二○二三年跌至新低，此後回升。去年南韓每名女性平均生育數，從前一年的○點七五升至○點八。

南韓新生兒可獲得政府一筆二百萬韓元（約台幣四萬四千元）補助，還有一百萬韓元（約台幣二萬二千元）生產費用抵用券，另有交通與產後護理補助。

南韓在嬰兒出生後的第一年，每月支付家長一百萬韓元（約台幣二萬二千元）育兒補助，其他政策還包括年輕家庭購屋低利貸款、擴大親職假，以及補貼生育治療費用。

首爾大學經濟學教授洪錫哲（譯音）表示，相關措施「頗具成效」。不過，首爾大學人口學家李相林（譯音）表示，很難斷言最新政策導致出生率回升，南韓近期這波生育率回升，主要是由新冠疫情期間延後婚育行為驅動，「很難將此定義為人口轉折點」。

而在新加坡，二○二五年整體生育率降至○點八七，再寫歷史新低。過去幾年，新加坡不斷加碼「催生」政策，從育兒津貼到托育支援，相關預算從二○二○年的新幣四十億元（約台幣九九七點二億元），提高到最新的新幣七十億元，但補助變多孩子卻沒有增加。

新加坡政府發現，生育率下降恐怕不只是「錢不夠」，而是整體社會對婚姻與生育態度正在改變，許多年輕人不想結婚也不願生育。