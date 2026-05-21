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藍營看成長津貼：支持總統拿香跟拜

聯合報／ 本報記者／連線報導
國民黨團18日舉行記者會，公布對抗少子化的政策，包括0到6歲免健保費、0到6歲托育補助半年2萬、0到15歲每月5000元育兒補助。參選台南市長的立委謝龍介（左）等人出席。 圖／聯合報系資料照片
國民黨團18日舉行記者會，公布對抗少子化的政策，包括0到6歲免健保費、0到6歲托育補助半年2萬、0到15歲每月5000元育兒補助。參選台南市長的立委謝龍介（左）等人出席。 圖／聯合報系資料照片

針對賴總統提出○至十八歲每人每月五千元津貼政策，國民黨立委表示，欣慰看到賴總統跟進國民黨立法院黨團政策；民眾黨團幹事長邱慧洳則批評，若沒有政策細節，一味撒幣沒有用，並質疑如此龐大的金額，財源要從哪裡來。

國民黨台南市長參選人、立委謝龍介說，很欣慰聽到賴總統推出○至十八歲每月成長津貼五千元，他從三個月前就不斷呼籲，這也是他競選台南市長與國民黨台南市議會黨團共同提出的政見，支持賴總統「拿香跟拜」，謝謝賴總統跟進他為台南市提出的政見，期待大家共同來努力，愈快實施愈好。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，國民黨團十八日即舉行記者會提出「○到十五歲，每月五千元育兒補助」，欣慰執政當局從善如流，好的政策大家一起做，只要提法案，國民黨團一定全力支持。

許宇甄說，國民黨團還有提出「○到六歲，孩子健保免費」、「○到六歲，每半年托育補助二萬元，全年四萬元」，這國安三箭就是解決少子化危機的最佳良方，希望賴政府也能一起支持。

邱慧洳則提到，民眾黨提出「台灣未來帳戶」，是在新生兒出生後給予第一筆五萬元的啟動金，每年會將一萬元匯入新生兒的帳戶，直到十二歲；這一筆錢一直到十八歲才可以動用，屆時將累積卅三萬九千元的金額，只能限於就業、就學、職訓、購屋自備款、租屋、創業。

邱慧洳說，若民進黨想學習、想模仿，就應學到精髓，而不是亂學一通，每月給付五千元成長津貼，沒有靈魂、沒有細節，如果只是撒幣，有什麼用？這個天文數字的財源又從哪裡來？

雲林縣長張麗善直言，希望總統展現誠意、負責任，不能中央請客、地方埋單，也不能排擠其他預算；新北市長侯友宜說，對此政策「樂觀其成」，但希望中央不要因此倒扣地方原有補助。

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