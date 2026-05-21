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總統提成長津貼…家長嘆只發錢難催生 托育、工時也要改善

聯合報／ 記者葉冠妤甘芝萁江婉儀尤聰光林伯驊林琮恩／連線報導
為解決少子女化問題，賴清德總統昨提出0至18歲，每人每月5000元成長津貼政策，但家長表示，托育、教育和職場環境也要同步改善。記者季相儒／攝影
為解決少子女化問題，賴清德總統昨提出0至18歲，每人每月5000元成長津貼政策，但家長表示，托育、教育和職場環境也要同步改善。記者季相儒／攝影

為解決少子女化問題，賴清德總統昨拋出○到十八歲五千元成長津貼政策。對此，民間團體肯定政府終於端出全面性的少子女化對策，但單撒幣，恐怕只創造育兒支持效果，無法成功催生。

不少家長則盼政府盡快宣布政策細節，也擔心這可能只是短期政治支票。家長張小姐說，真正讓人不敢生的，還包括房價太高、工時太長、托育名額不足、幼兒園品質不穩、請育嬰假怕影響職涯等，若只是發錢，卻沒有同步改善托育、教育和職場環境，恐怕很難提高生育意願。

不少新人選擇在五二○當天結婚，對於賴總統提「○到十八歲成長津貼」，新人認為不無小補，但整體來看還是杯水車薪。

兒福聯盟政策發展處副處長李宏文表示，台灣去年總生育率跌至零點六九五，情勢比其他國家更嚴峻。肯定政府終於提出較全面性政策，但單靠發錢頂多創造支持效果，很難成功催生，「恐怕事倍功半」。

李宏文建議，津貼若採固定金額，未來恐面臨通膨問題，應搭配物價指數進行彈性調整；也可參考法國模式，針對第二胎、第三胎採階梯式加碼，拉出有感差距，才可能提高生育誘因。

李宏文提醒，勞動部要加速職場改革，財政部也應提供「賦稅減免」，如延長學前特別扣除額適用年齡，除發津貼開源，也必須節流，透過稅費減免降低育兒家庭負擔，落實育兒賦稅正義。

「只是止痛藥，沒有動手術」

托育及就業政策催生聯盟也提醒，這類現金政策催生效果有限，「只是止痛藥，沒有動手術。」東歐國家波蘭十多年前即提出類似政策，每月撥款額度與我國相近，同樣延續至十八歲，但實施後生育率僅微升了百分之○點一，且二年後繼續下滑，足見「發放現金」無法改善結構性根本問題。

婦女新知基金會政策部主任李盈學也直言，國際上有許多「發錢救生育率」的案例，匈牙利祭出生兩胎可享房貸、購車優惠補貼，四胎可終生免稅等催生政策，雖有效提升生育率，但也導致照顧責任被丟回家庭，尤其是女性來承擔。他強調，追求生育率，必須以性別平等分工作為前提。

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