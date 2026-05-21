川普稱將與賴總統談話 外交部：若有機會將反映台灣心聲

彭博報導，美國總統川普今天表示，他會與台灣總統賴清德談話。外交部發言人蕭光偉晚間表示，賴總統已說明將反映台灣社會心聲，強調台灣是台海和平的守護者，中國才是破壞者，並表達對美軍購能持續進行。

彭博報導，美國總統川普今天表示，他會與台灣總統賴清德談話。值此之際，美國政府正在考慮是否推動140億美元的對台軍售案。

對此，外交部發言人蕭光偉晚間回覆中央社提問表示，賴總統今天已經對外說明，台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他將反映台灣社會的心聲，並做出4點說明強調，第一，台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者。

外交部表示，第二，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，使印太區域緊張情勢升高。第三，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平；而國防力量提升、對美軍事採購，是維護台灣安全，以及維護台海和平穩定的必要手段，希望這項軍購能夠持續進行。

外交部說，第四，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權利併吞台灣，且台灣人民追求民主自由的生活，民主自由也不應該被視為挑釁。因此，非常期待台美，以及台灣與民主國家能共同合作，促進台海和平穩定以及區域的和平安全。