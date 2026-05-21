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冷眼集／非友即敵 朝野死結仍解不開

聯合報／ 本報記者唐筱恬林河名
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨天就職兩周年談話高喊國人要團結，但話鋒一轉仍然火藥味十足，既轟國民黨主席鄭麗文軍購自斷手腳，又將國會僵局全怪在野黨頭上，最後「加碼」稱軍購要「亡羊補牢」，將另提特別條例。只是，美國總統川普是售台第二批軍購還是未知數，賴總統就急著加錢，難怪被在野痛批企圖巧立名目「變相加回」。

賴總統昨天談話，第一部分提到「守護民主自由的生活方式」，話雖表示自己深知民主社會一定會有不同意見，朝野之間也一定會有競爭，「但政黨可以競爭，國家不能分裂」。然而，賴政府兩年來的最大問題之一，正是把在野黨的監督，都當作無理取鬧，甚至動輒硬戴「中共同路人」的紅帽。

以軍購為例，在野黨同樣主張守護台灣，支持強化軍備，但僅因堅持把關預算，希望錢要花在刀口上，就被視為與對岸唱和；這樣「非友即敵」的指控不免太沉重，也絕非賴總統口中「民主自由的生活方式」。

尤其，立法院剛剛通過國防特別條例，行政院昨天上午才依該條例編列第一批特別預算案，行政院長卓榮泰下午還列席立法院報告及備詢，條例中也已預留第二批特別預算案的編列空間，賴總統就急著喊要「另提特別條例」，怎能令人不感突兀？

事實上，日前川習會後，川普才大打賴總統一巴掌，直指「不希望有人走向獨立」，與台獨切割；對於第二批軍購更大白話稱「是與中國談判籌碼」之一。賴總統此時「另提特別條例」，除熱臉貼冷屁股，完全看不出急迫性。

對於過去兩年的朝野紛擾，外界原本期待在賴總統任期過半之際，能夠有所改善。賴總統昨天說，「未來，我會以更謙卑的態度傾聽人民」；但就怕他在五二○談話口口聲聲「團結、謙卑」，在回答媒體時又大罵鄭麗文，持續以死硬的倨傲姿態對抗在野。賴總統一天無法體認「雙少數」現實，以及在野監督政府的民主真諦，朝野死局就永遠無解。

賴清德 鄭麗文 軍購 國會 國防特別條例 川普 卓榮泰

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