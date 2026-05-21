陸學者評賴2周年談話：兩岸對抗格局不變

美國總統川普表態不希望看到台獨，讓各界關注賴清德總統昨天的就職周年談話。政大外交系教授黃奎博表示，賴總統似乎仍想要抗拒，日前闡述「台獨」的兩個意涵，昨天五二○演說後的問答中又再次提到，像是無法忘情台獨。民主文教基金會董事長桂宏誠則說，現在要轉回不是台獨很難了，而賴總統也在賭美國聽不懂他的說法。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯受訪時表示，賴總統的演說「沒有提到台獨，但可見到台獨的理念」，未來兩年，兩岸關係不會有明顯變化，對抗格局不變；但中國大陸方面會持續推動中共中央台辦四月上旬推出的十項措施，推進跟台灣民間的交流。

黃奎博說，民進黨執政下的中華民國法理根基已逐漸被掏空，在正式法律、外交場合中，刻意讓「台灣」、「中華民國台灣」等名詞取代，但美國已技術性透過其駐北京大使公開說出美國「不支持台獨」，賴總統似仍有點想要抗拒，所以日前自我詭辯說台獨的兩個意涵，接著又在昨天五二○演說後的問答中再重述同樣論述，像是希望為台獨撐住些許空間。

桂宏誠說，現在民進黨教育人民的結果，中共是中國，中華民國是台灣，「要轉回不是台獨，很難了」，因此，賴總統在賭美國沒能懂其說法，當前的重點是先穩住自己的基本盤。