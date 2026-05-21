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陸學者評賴2周年談話：兩岸對抗格局不變

聯合報／ 記者李成蔭屈彥辰、大陸中心／連線報導

美國總統川普表態不希望看到台獨，讓各界關注賴清德總統昨天的就職周年談話。政大外交系教授黃奎博表示，賴總統似乎仍想要抗拒，日前闡述「台獨」的兩個意涵，昨天五二○演說後的問答中又再次提到，像是無法忘情台獨。民主文教基金會董事長桂宏誠則說，現在要轉回不是台獨很難了，而賴總統也在賭美國聽不懂他的說法。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯受訪時表示，賴總統的演說「沒有提到台獨，但可見到台獨的理念」，未來兩年，兩岸關係不會有明顯變化，對抗格局不變；但中國大陸方面會持續推動中共中央台辦四月上旬推出的十項措施，推進跟台灣民間的交流。

黃奎博說，民進黨執政下的中華民國法理根基已逐漸被掏空，在正式法律、外交場合中，刻意讓「台灣」、「中華民國台灣」等名詞取代，但美國已技術性透過其駐北京大使公開說出美國「不支持台獨」，賴總統似仍有點想要抗拒，所以日前自我詭辯說台獨的兩個意涵，接著又在昨天五二○演說後的問答中再重述同樣論述，像是希望為台獨撐住些許空間。

桂宏誠說，現在民進黨教育人民的結果，中共是中國，中華民國是台灣，「要轉回不是台獨，很難了」，因此，賴總統在賭美國沒能懂其說法，當前的重點是先穩住自己的基本盤。

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賴總統520談話 阻外力改變台海現狀

賴政府的兩岸立場備受關注，賴清德總統昨在就職二周年談話中表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。他強調，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等尊嚴原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

新聞眼／偷換概念 總統談話 難脫改變現狀質疑

美國總統川普對「台獨」畫紅線，讓賴清德總統此次五二○談話更受關注。雖然賴總統不斷強調要維護兩岸現狀，盼獲取美方信任；但賴總統通篇演說，幾乎以「台灣」取代「中華民國」，不僅與憲法規範有違，也難以「消獨」，其維護現狀的政治承諾，自然也更容易受到外界挑戰。

成長津貼 0-18歲每人每月5000元

賴清德總統昨在就職二周年談話中釋出政策禮包，他說，面對解決少子女化挑戰，政府近日將提出「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇，其中一項是提供○到十八歲成長津貼，每人每月五千元。另外，他也宣布，將提出一項規模一千億元計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。

在野喊話 台獨黨綱引起國際疑慮

對於賴清德總統五二○演說，台中市長盧秀燕說，台獨黨綱引起國際社會疑慮，賴總統應盡速釐清，「美中越安全，台灣就越安全。」國民黨主席鄭麗文說，賴清德通篇談話充滿謊言，是今年最大笑話；兩岸和平沒那麼難，「九二共識、反對台獨」而已，賴不接受九二共識，結果就是每天都要準備打仗，「全世界都不支持的台獨，賴總統為什麼不敢正面回答？」

台美軍購 賴總統：盼繼續進行 川普：會跟他談

賴清德總統昨天五二○談話後的記者會，華爾街日報記者詢問，最想跟美國總統川普說什麼？賴總統表示，台灣是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者；對美的軍事採購，是維護台海和平穩定的必要手段，希望軍購繼續進行。台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲。賴總統回應路透記者詢問時表示，國共以和平包裝統一的推進作為，不是在建立、捍衛中華民國的主權。

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