台美軍購 賴總統：盼繼續進行 川普：會跟他談

賴清德總統昨天五二○談話後的記者會，華爾街日報記者詢問，最想跟美國總統川普說什麼？賴總統表示，台灣是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者；對美的軍事採購，是維護台海和平穩定的必要手段，希望軍購繼續進行。台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲。賴總統回應路透記者詢問時表示，國共以和平包裝統一的推進作為，不是在建立、捍衛中華民國的主權。

根據川普政府的白宮官方快速回應帳號「@RapidResponse47」一則貼文，美國總統川普廿日在機場被媒體問到，「在你就軍售做出決定前，有計畫致電台灣總統賴清德嗎？」川普說，「我會跟他談，我會跟每個人談。我們完全掌握相關情勢。我們與習近平主席的會晤非常棒；我們會處理那個事，那個台灣問題」。

總統府記者會昨天第一個問答刻意選擇外媒，讓賴總統回應兩岸、台美關係、軍購議題，被解讀為是刻意向華府「傳遞訊號」。

記者也詢問，國民黨主席鄭麗文曾表示，台灣的國安戰略必須同時站穩防衛力量與兩岸關係的「兩隻腳」，賴總統說，鄭麗文「兩腳說法」沒辦法提供台灣國家安全穩定基礎，兩隻腳並不穩定，更何況鄭麗文帶頭阻擋軍購，等於自斷一隻腳，對台灣非常危險；中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是國際社會公認。

賴總統說，關於九二共識，國民黨不妨仔細看一看習的定義，所謂九二共識在中國國家政策裡，就是一個中國原則，「台灣方案」就是一國兩制，不僅放棄國家主權，也犧牲台灣民主自由的生活方式，不會被人民接受。