聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／偷換概念 總統談話 難脫改變現狀質疑

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德總統五二○就職演說只提到一次中華民國，在野黨質疑，中華民國在賴總統的心中比重愈來愈少。圖為新北市民宅外掛一面巨幅中華民國國旗，因風吹日曬而日漸殘破。記者林澔一／攝影
賴清德總統五二○就職演說只提到一次中華民國，在野黨質疑，中華民國在賴總統的心中比重愈來愈少。圖為新北市民宅外掛一面巨幅中華民國國旗，因風吹日曬而日漸殘破。記者林澔一／攝影

美國總統川普對「台獨」畫紅線，讓賴清德總統此次五二○談話更受關注。雖然賴總統不斷強調要維護兩岸現狀，盼獲取美方信任；但賴總統通篇演說，幾乎以「台灣」取代「中華民國」，不僅與憲法規範有違，也難以「消獨」，其維護現狀的政治承諾，自然也更容易受到外界挑戰。

賴清德從擔任國大代表、立委、台南市長、行政院長到擔任總統，「台獨」始終是他撕不掉的政治標籤。尤其擔任行政院長時，賴公開在國會殿堂表示自己是「務實的台獨工作者」，更讓「台獨」標記如影隨形。

不過，除了早年擔任民代時，賴清德所主張台獨是「台灣獨立」，其實自民進黨一九九九年通過「台灣前途決議文」後，賴清德所謂的台獨，指的就是的民進黨當前的政策主張「台灣已是主權獨立國家」，台灣固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。

民進黨台灣前途決議文關於我國主權及兩岸的論述，就是賴擔任閣揆時解釋何謂「務實」台獨工作者的說法，也是他至今的一貫論述。

賴總統昨談話再度強調「維持台海現狀」，並表示台灣的未來不能由「境外勢力」決定，除了重申立場，更重要的是再度向美方作出政策保證。

賴總統昨就職二周年談話分成三部分，其中有兩個部分、大篇幅論述「守護民主自由的生活方式」，及「維持台海和平穩定的現狀」。針對美方關注的軍購議題，賴總統也暗批在野未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀。這些談話顯然是有備而來，目的就是向美方傳達賴政府希望、也很努力要維持兩岸現狀的訊號。

然而，為何賴清德總統仍然撕不掉「台獨」標籤，原因就在於賴總統和民進黨政府經常對中華民國、中華民國台灣、台灣「偷換概念」。例如，賴總統昨再次在民進黨中常會強調，「無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已經是一個主權獨立的國家」。

問題是，我國憲法開宗明義就規定，中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。亦即，我國的國號是中華民國，是「鐵一般的事實」。政治領袖對內或許可以中華民國、中華民國台灣、台灣訴諸人民；但在正式的對外論述，除了中華民國國號，其餘都可能招致「改變現狀」的質疑。

川普示警「台獨」，賴總統日前才表示，維持台海及區域和平穩定現狀，是「中華民國」一貫且堅定的立場。對照昨天賴總統就職二周年的談話，「中華民國」卻只出現一次，凸顯「中華民國」對民進黨政府而言，只是政治工具，遑論民進黨的「台獨黨綱」始終存在。綠營長年「偷換概念」的結果，自然會加深美中雙方對於我方是否願維持台海現狀的疑慮。

台獨 賴清德 行政院長 川普 憲法

延伸閱讀

賴總統「台獨」說法髮夾彎 陸國台辦：玩弄文字遊戲、自欺欺人

賴總統就職周年談話被指暗藏台獨 學者：在賭美國看不懂

賴總統就職兩周年談話…藍批賴惡意扭曲拒對話 白批賴無心團結

賴總統執政2周年談話 陸委會：台灣不屬於PRC是事實

相關新聞

賴總統520談話 阻外力改變台海現狀

賴政府的兩岸立場備受關注，賴清德總統昨在就職二周年談話中表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。他強調，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等尊嚴原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

新聞眼／偷換概念 總統談話 難脫改變現狀質疑

美國總統川普對「台獨」畫紅線，讓賴清德總統此次五二○談話更受關注。雖然賴總統不斷強調要維護兩岸現狀，盼獲取美方信任；但賴總統通篇演說，幾乎以「台灣」取代「中華民國」，不僅與憲法規範有違，也難以「消獨」，其維護現狀的政治承諾，自然也更容易受到外界挑戰。

成長津貼 0-18歲每人每月5000元

賴清德總統昨在就職二周年談話中釋出政策禮包，他說，面對解決少子女化挑戰，政府近日將提出「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇，其中一項是提供○到十八歲成長津貼，每人每月五千元。另外，他也宣布，將提出一項規模一千億元計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。

在野喊話 台獨黨綱引起國際疑慮

對於賴清德總統五二○演說，台中市長盧秀燕說，台獨黨綱引起國際社會疑慮，賴總統應盡速釐清，「美中越安全，台灣就越安全。」國民黨主席鄭麗文說，賴清德通篇談話充滿謊言，是今年最大笑話；兩岸和平沒那麼難，「九二共識、反對台獨」而已，賴不接受九二共識，結果就是每天都要準備打仗，「全世界都不支持的台獨，賴總統為什麼不敢正面回答？」

台美軍購 賴：盼繼續進行 川普：會跟他談

賴清德總統昨天五二○談話後的記者會，華爾街日報記者詢問，最想跟美國總統川普說什麼？賴總統表示，台灣是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者；對美的軍事採購，是維護台海和平穩定的必要手段，希望軍購繼續進行。台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲。賴總統回應路透記者詢問時表示，國共以和平包裝統一的推進作為，不是在建立、捍衛中華民國的主權。

陸學者評賴2周年談話：兩岸對抗格局不變

美國總統川普表態不希望看到台獨，讓各界關注賴清德總統昨天的就職周年談話。政大外交系教授黃奎博表示，賴總統似乎仍想要抗拒，日前闡述「台獨」的兩個意涵，昨天五二○演說後的問答中又再次提到，像是無法忘情台獨。民主文教基金會董事長桂宏誠則說，現在要轉回不是台獨很難了，而賴總統也在賭美國聽不懂他的說法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。