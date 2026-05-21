新聞眼／偷換概念 總統談話 難脫改變現狀質疑

美國總統川普對「台獨」畫紅線，讓賴清德總統此次五二○談話更受關注。雖然賴總統不斷強調要維護兩岸現狀，盼獲取美方信任；但賴總統通篇演說，幾乎以「台灣」取代「中華民國」，不僅與憲法規範有違，也難以「消獨」，其維護現狀的政治承諾，自然也更容易受到外界挑戰。

賴清德從擔任國大代表、立委、台南市長、行政院長到擔任總統，「台獨」始終是他撕不掉的政治標籤。尤其擔任行政院長時，賴公開在國會殿堂表示自己是「務實的台獨工作者」，更讓「台獨」標記如影隨形。

不過，除了早年擔任民代時，賴清德所主張台獨是「台灣獨立」，其實自民進黨一九九九年通過「台灣前途決議文」後，賴清德所謂的台獨，指的就是的民進黨當前的政策主張「台灣已是主權獨立國家」，台灣固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。

民進黨台灣前途決議文關於我國主權及兩岸的論述，就是賴擔任閣揆時解釋何謂「務實」台獨工作者的說法，也是他至今的一貫論述。

賴總統昨談話再度強調「維持台海現狀」，並表示台灣的未來不能由「境外勢力」決定，除了重申立場，更重要的是再度向美方作出政策保證。

賴總統昨就職二周年談話分成三部分，其中有兩個部分、大篇幅論述「守護民主自由的生活方式」，及「維持台海和平穩定的現狀」。針對美方關注的軍購議題，賴總統也暗批在野未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀。這些談話顯然是有備而來，目的就是向美方傳達賴政府希望、也很努力要維持兩岸現狀的訊號。

然而，為何賴清德總統仍然撕不掉「台獨」標籤，原因就在於賴總統和民進黨政府經常對中華民國、中華民國台灣、台灣「偷換概念」。例如，賴總統昨再次在民進黨中常會強調，「無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已經是一個主權獨立的國家」。

問題是，我國憲法開宗明義就規定，中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。亦即，我國的國號是中華民國，是「鐵一般的事實」。政治領袖對內或許可以中華民國、中華民國台灣、台灣訴諸人民；但在正式的對外論述，除了中華民國國號，其餘都可能招致「改變現狀」的質疑。

川普示警「台獨」，賴總統日前才表示，維持台海及區域和平穩定現狀，是「中華民國」一貫且堅定的立場。對照昨天賴總統就職二周年的談話，「中華民國」卻只出現一次，凸顯「中華民國」對民進黨政府而言，只是政治工具，遑論民進黨的「台獨黨綱」始終存在。綠營長年「偷換概念」的結果，自然會加深美中雙方對於我方是否願維持台海現狀的疑慮。