在野喊話 台獨黨綱引起國際疑慮

對於賴清德總統五二○演說，台中市長盧秀燕說，台獨黨綱引起國際社會疑慮，賴總統應盡速釐清，「美中越安全，台灣就越安全。」國民黨主席鄭麗文說，賴清德通篇談話充滿謊言，是今年最大笑話；兩岸和平沒那麼難，「九二共識、反對台獨」而已，賴不接受九二共識，結果就是每天都要準備打仗，「全世界都不支持的台獨，賴總統為什麼不敢正面回答？」

鄭麗文表示，賴總統說兩年前就職時就表達遵守憲法的決心，「我看到這句就笑了，笑得很難過痛苦」，因為這兩年來，執政黨跟總統帶頭破壞憲法、藐視憲政，這是今天台灣最重要的動盪來源；賴總統五二○演說一開始就說遵守憲法，但可笑的是他以往都在破壞憲法，難道只有一天遵守憲法？賴成為中華民國憲政史上首位被正式提案彈劾表決的總統，正因過去兩年藐視憲政、造成嚴重朝野對立，並對國會長期汙辱，是台灣民主憲政陷入僵局最大的罪魁禍首。

鄭指出，美國駐北京大使受訪時提到，美國對台政策沒有改變，也就是「一中政策」跟「不支持台獨」政策從未改變，民進黨跟賴清德不要自欺欺人，「你們的台獨跟兩國論主張，從來不是美國支持的政策。」賴總統有義務跟責任告訴大家，民進黨何時下架台獨黨綱、何時廢除正常國家決議文？這兩者都跟賴說的「遵守憲法」完全相反。

國民黨主席鄭麗文說，賴清德談話是今年最大笑話。記者黃義書／攝影

鄭麗文說，賴政府說大陸不能去，但美國總統川普卻帶著高層官員與企業巨頭馬斯克、黃仁勳等訪問大陸，「難道這些人都是被收買的中共同路人？」川普返美後，叫台灣不要再講台獨，請賴清德去管管內政部長劉世芳、民進黨立委王義川。

盧秀燕說，川普是國際重要領袖，對民進黨台獨黨綱極為疑慮，否則不會說那些話。國際社會對台灣的安全極為疑慮，她建議賴總統對國家安全做更多的保證，光談軍購還是太少，民進黨黨綱第一章第一條就是要建立「台灣共和國」，國際疑慮在於台獨是否引發戰爭，因區域不穩定而改變現狀；如果台獨黨綱還在，難免引發國際社會疑慮，建議總統盡速釐清。

台北市長蔣萬安指出，五二○是賴政府的期中考，民眾期待的是「少一些認知作戰，多一些民生經濟」，希望賴總統以民生為念。

國民黨立委李彥秀說，賴總統昨天全篇演說只提一次「中華民國」、一次「中華民國台灣」，以及五十次「台灣」，與前兩年相較，「中華民國」在賴總統的心目中，比重愈來愈少。

民眾黨抨擊，面對內政僵局、能源危機與國際地緣政治的劇烈變動，賴總統交出來的答卷只有無盡的口號，還有把政策失敗怪罪給在野黨的政治口水。