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賴總統520談話 阻外力改變台海現狀

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北報導
賴清德總統執政滿兩周年，昨天在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統執政滿兩周年，昨天在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標。記者潘俊宏／攝影

賴政府的兩岸立場備受關注，賴清德總統昨在就職二周年談話中表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。他強調，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等尊嚴原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

賴總統昨上任滿兩年，在總統府發表「總統直選卅年，勇敢追求未來」談話。賴總統說，卅年前人民選擇用民主決定國家的方向，今天我們更要用民主的力量決定台灣未來的高度。他表示，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架；台灣的未來，必須由二三○○萬人民共同決定。

川習會後，美國總統川普對「台獨」說重話。賴總統昨表示，過去兩年執政，他堅持守護民主自由的生活方式、維持台海和平穩定的現狀。他說，歷史告訴我們，和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得真正和平。

對於過去兩年多來，國內政治局勢動盪，賴總統表示，國內朝野因為國家方向不同，國會出現前所未有的僵局，致使國家的人事、預算、法案都無法順利推行，因此，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗。

賴總統表示，他深知民主社會一定會有不同意見，朝野之間也一定會有競爭，但政黨可以競爭，國家不能分裂；立場可以不同，守護台灣不能有所不同，面對外部威脅，我們都應該團結守住共同的底線，堅定站在國家利益這一邊。

軍購將另提特別條例追加預算

談到軍購，賴總統強調，立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。

他說，台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家，這不僅是他對台灣人民的承諾，也是台灣應該要向國際社會展現的決心。

賴總統說，台灣的力量，不在於人口多寡，而在於人民自由意志；不在於聲量高低，而在於價值清楚；不在於國土大小，而在於我們始終沒有放棄自己方向。台灣是一個良善國家，是願意承擔責任、值得世界信任的夥伴；台灣也是在民主航道上，引領世界前進的燈塔。未來，他會以更謙卑的態度傾聽人民，以更堅定的意志推動改革，以更穩健的步伐守護國家；他要帶領執政團隊，繼續把國家安全顧好，把經濟體質顧好，把人民生活顧好，把台灣在世界上的位置顧好，讓台灣無可取代。

鄭麗文批避談台獨自欺欺人

針對賴總統五二○談話，國民黨主席鄭麗文回應表示，對於川習會後台灣立場重大談話，賴總統完全避而不談，選擇自欺欺人、鴕鳥心態，置中華民國國家利益於更加不安的危險境地，「全世界都不支持的台獨，賴總統為什麼不敢正面回答？」民眾黨主席黃國昌也表示，賴總統執政兩年交出成績單蒼白空洞，不僅未能回應人民質疑，反而顯露總統無限擴權，如此傲慢、不知反省、謊話連篇的賴總統，儼然已從「台獨金孫」成為「民主敗家子」。

台海 賴清德 兩岸 戰略目標

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新聞眼／偷換概念 總統談話 難脫改變現狀質疑

美國總統川普對「台獨」畫紅線，讓賴清德總統此次五二○談話更受關注。雖然賴總統不斷強調要維護兩岸現狀，盼獲取美方信任；但賴總統通篇演說，幾乎以「台灣」取代「中華民國」，不僅與憲法規範有違，也難以「消獨」，其維護現狀的政治承諾，自然也更容易受到外界挑戰。

成長津貼 0-18歲每人每月5000元

賴清德總統昨在就職二周年談話中釋出政策禮包，他說，面對解決少子女化挑戰，政府近日將提出「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇，其中一項是提供○到十八歲成長津貼，每人每月五千元。另外，他也宣布，將提出一項規模一千億元計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。

在野喊話 台獨黨綱引起國際疑慮

對於賴清德總統五二○演說，台中市長盧秀燕說，台獨黨綱引起國際社會疑慮，賴總統應盡速釐清，「美中越安全，台灣就越安全。」國民黨主席鄭麗文說，賴清德通篇談話充滿謊言，是今年最大笑話；兩岸和平沒那麼難，「九二共識、反對台獨」而已，賴不接受九二共識，結果就是每天都要準備打仗，「全世界都不支持的台獨，賴總統為什麼不敢正面回答？」

台美軍購 賴總統：盼繼續進行 川普：會跟他談

賴清德總統昨天五二○談話後的記者會，華爾街日報記者詢問，最想跟美國總統川普說什麼？賴總統表示，台灣是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者；對美的軍事採購，是維護台海和平穩定的必要手段，希望軍購繼續進行。台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲。賴總統回應路透記者詢問時表示，國共以和平包裝統一的推進作為，不是在建立、捍衛中華民國的主權。

陸學者評賴2周年談話：兩岸對抗格局不變

美國總統川普表態不希望看到台獨，讓各界關注賴清德總統昨天的就職周年談話。政大外交系教授黃奎博表示，賴總統似乎仍想要抗拒，日前闡述「台獨」的兩個意涵，昨天五二○演說後的問答中又再次提到，像是無法忘情台獨。民主文教基金會董事長桂宏誠則說，現在要轉回不是台獨很難了，而賴總統也在賭美國聽不懂他的說法。

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