成長津貼 0-18歲每人每月5000元

賴清德總統昨在就職二周年談話中釋出政策禮包，他說，面對解決少子女化挑戰，政府近日將提出「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇，其中一項是提供○到十八歲成長津貼，每人每月五千元。另外，他也宣布，將提出一項規模一千億元計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。

賴總統表示，少子女化是國安問題，必須要提高到國家戰略層級來面對，因此政府推出○到六歲國家一起養政策；年輕人想生，但因生理的因素，沒有辦法生，所以政府提出人工生殖補助；職場友善也做了一些改善。

賴總統坦言，這幾年來孩子出生數愈來愈少，政府盤點後認為「做的不夠」，所以有必要提出一個台灣人口對策新戰略，首先提出家庭支持篇，後續還會再提出其他政策，來解決台灣的人口問題跟人力不足的問題。

賴總統指出，○到十八歲，政府發放每人每個月五千元的成長津貼，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。賴總統表示，未來這個成長津貼，也會有其中一部分設計成「兒童未來帳戶」，等到孩童十八歲時，就有政府給予經費運用。

至於成長津貼預算，賴總統說，家庭支持篇預算大概一年投入二千億元的規模，台灣有這個能力去負擔，不會排擠其他施政預算。賴總統表示，不只有發放成長津貼，還有包括對職場的友善、家庭的支持，還有住宅提供等，這是一個完整的配套。

行政院長卓榮泰昨參加石門水庫聯通管隧道貫通典禮致詞時表示，行政院已研提「○至十八歲全程支持計畫」，最快明年起，提供○到十八歲每人每月五千元成長津貼。其中，○歲至六歲階段，每月五千元讓家長運用，協助家長照顧下一代。

六歲至十八歲階段，卓榮泰說，希望家長能將成長津貼的一半納入孩子未來基金，孩子十八歲成年時，就有卅六萬元成長基金運用，可減輕學貸負擔或作為創業第一桶金，完整措施預計下周向國人宣布。

而針對中小微企業及傳統產業的升級轉型，賴總統則宣布將提出規模一千億元計畫協助。賴總統說，這項計畫也讓科技產業帶動傳統產業，讓國家發展落實到百工百業，落實到所有年輕世代的機會，也落實到廣大的勞工、農漁民，長者，以及弱勢者的照顧。

賴總統說，台灣今年第一季經濟成長率百分之十三點六九，是卅九年來單季最高，推估全年經濟成長率超過百分之七，總值高達卅二兆元；這個好成績是全民共同努力的成果，也是我們勇敢自信地擁抱世界，拒絕依賴單一市場的結果。