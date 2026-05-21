賴清德總統談台海 盼向美傳達四立場

美國總統川普近日於川習會後表示，針對美對台軍售案，盼與「治理台灣的人」談談。路透等外電報導，川普20日表示，他將與台灣領導人賴清德通電話，「處理台灣問題」。

賴清德總統昨（20）日上午在執政二周年記者會表示，台灣跟美國溝通管道暢通，若有機會，他有責任說出台灣社會心聲。

對於想向川普表達哪些內容，賴總統指出，第一，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的重要元素，他會證明台灣不挑釁、維持現狀，是台海和平穩定的守護者；第二，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已到西太平洋，引起印太區域緊張情勢升高。

第三，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算。我方相信，只有實力可以帶來和平。也就是說，國防力量提升、對美軍事採購，是維護台灣安全，也是維護台海和平穩定的必要作為，我方希望這項軍購持續進行。

第四，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權力併吞台灣。台灣人民追求民主自由生活，民主自由不該被視為挑釁。非常期待台美，還有台灣跟民主國家共同合作，促進台海和平穩定，以及區域和平安全。

賴總統強調，川普在總統勝選後公開表明，美國對台政策沒有改變；美國國安顧問魯比歐也說，美國對台政策沒有改變。美政府已清楚表明持續維持與台灣關係。