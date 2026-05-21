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總統就職兩周年釋利多 0到18歲 每月發5,000元

經濟日報／ 本報綜合報導
應對少子女化危機，賴清德總統20日宣布將推出0至18歲成長津貼，每人每月5,000元。記者季相儒／攝影
應對少子女化危機，賴清德總統20日宣布將推出0至18歲成長津貼，每人每月5,000元。記者季相儒／攝影

應對少子女化危機，賴清德總統昨（20）日宣布將推出0至18歲成長津貼，每人每月5,000元。政院規劃最快明年上路，不排富，0-6歲全額由家長支用，6歲後半數存入未來基金，滿18歲出社會就有36萬元，若全數存起來則有108萬元，擁有人生第一桶金。

賴總統昨日就職滿兩周年，在520記者會上宣布利多。他表示，成長津貼每年預算規模約2,000億元，財政可支應，不會排擠其他預算。他強調，當經濟發展、稅收增加，就要著眼國家未來，照顧年輕人、小孩子。

0-18歲國家養政策重點
0-18歲國家養政策重點

賴總統指出，政府將提出台灣人口對策新戰略：家庭支持篇，共18項對策。其中一項就是0至18歲成長津貼，每人每月5,000元，一部分將設計成兒童教育發展帳戶，孩子18歲時就能得到政府津貼。

外界將這項政策視為兒少版台灣個人儲蓄投資帳戶（TISA）。金管會副主委陳彥良昨日在立法院表示，相關方案預計下周宣布，目標是協助兒少建立長期投資與資產累積機制，讓年輕人18歲時就能擁有「第一桶金」，目前也正與投信業者溝通，希望在手續費、管理費等方面讓利，鼓勵提早建立理財習慣。

行政院長卓榮泰表示，最快明年起將提供0至18歲每人每月5,000元成長津貼。0歲至6歲階段，每月5,000元讓家長運用，搭配現有托育及養育政策，衛福部則表示，與現行育兒津貼不衝突，也就是0到6歲可以領兩筆。至於6歲至18歲階段，卓榮泰表示，希望家長能將成長津貼的一半納入孩子的未來基金，孩子成年時就有36萬元，可減輕學貸負擔或作為創業第一桶金。完整措施預計下周向國人宣布。

賴總統表示，除發放成長津貼，針對職場友善、家庭支持、及住宅提供，也會有完整配套。對此，財政部長莊翠雲昨日在立法院表示，正研議相關內容，包括育嬰住宅減免房屋稅、地價稅等持有稅；目前育有6歲以下子女，申報綜所稅時可列報幼兒學前扣除額，但6歲至18歲則無，莊翠雲說，補除這段年齡適用的扣除額，也是研議方向。

（記者歐芯萌、余弦妙、廖珮君、黃于庭、邱琮皓）

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