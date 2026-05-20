【重磅快評】解構520演說 賴總統隱藏的兩大關鍵字

美國總統川普日前表示，「不想看到有人走向台獨」，甚至表態不想為此打一場戰爭。川普這一記當頭棒喝，無疑是對民進黨長期以來的兩岸論述產生強烈的「校正回歸」效果。

觀察賴清德總統今天發表的執政兩周年520演說，不見二年前初登大位時「新兩國論」的激昂與銳利，他今天最具潛台詞的宣示，莫過於將國家戰略目標定調為「維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀」。然而，看似四平八穩的「維持現狀」大旗背後，卻刻意隱藏或淡化了兩大關鍵字。

事實上，民進黨執政十年的領導者蔡英文和賴清德都主張「維持現狀」，但巧妙各不同，1999年通過的「台灣前途決議文」始終是民進黨維持現狀的理論基礎。決議文中最具分量的文字在於，「台灣是一主權獨立國家，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。」

賴總統今天演說固然重申「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的鋼鐵立場，但弔詭的是，台灣前途決議文最核心、最具靈魂的「獨立現狀」四個字，卻在今天的演說中徹底蒸發。面對川普劃出的「不支持台獨」紅線，賴總統的兩岸論述被迫向國際現實低頭，將戰略防線退守至純粹的「阻止外力改變現狀」。

更引發關注的是，在這場520就職兩周年的演說中，「中華民國」、「中華民國台灣」象徵性地各現身1次。賴總統顯然刻意隱藏兩大關鍵字，一個是民進黨奉為神主牌的「台獨」，另一個則是承載憲政體制的「中華民國」。

欲蓋彌彰反而更容易成為焦點，當賴總統試圖用模糊的「現狀」來掩蓋兩大關鍵字的缺席，國家前途也彷彿變成海市蜃樓，如同民進黨黨旗上的台灣，正位於徬徨不安的十字路口，但賴總統今天的演說，無異於把國家推向了更虛無飄渺的處境。

民進黨團前總召柯建銘2013年曾拋出「凍結台獨黨綱」的倡議，但被時任黨主席蔡英文擱置未處理，時至今日成為揮之不去的「遺獨」。即便賴總統日前表示，「沒有台獨問題」，但只要民進黨一天不實質處理「建立台灣共和國」的台獨黨綱爭議，這顆未爆彈就會成為兩岸關係與地緣政治中的不穩定變數。

賴總統在演說中表明要「阻止外力改變台海現狀」，但他顯然忘了，現狀從來不是靜止的，而是不斷被角力、變動的過程。川普的一句話，就校正民進黨的台獨論述，諷刺地證明了，真正可能改變台灣現狀的「境外勢力」，恐怕不只是北京。