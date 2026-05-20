賴總統520談話 陸學者：2年內兩岸關係不會有明顯變化

總統賴清德今天發表執政2周年談話，強調守護民主自由的方式與維持台海和平穩定的現狀。中國大陸學者認為，未來兩年，兩岸關係不會有明顯變化。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯告訴中央社記者，賴總統的演說看得出受到日前美國總統川普涉台言論的影響。無論是維持和平現狀或是民主自由，都是「美國能接受的詞彙」。

川普在結束中國訪問後，在福斯新聞（Fox News）播出的專訪中表示，他不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，並說中國與台灣都應該讓情勢緩和下來。川普也說，美國對台政策沒有改變。

但包承柯認為，賴總統的演說「沒有提到台獨，但可見到台獨的理念」。

台灣將在2028年舉行總統大選。包承柯認為，未來兩年，兩岸關係不會有明顯變化，對抗格局不變。但中國大陸方面會持續推動中共中央台辦4月上旬推出的10項措施，推進跟台灣民間的交流。

他說，台灣接下來是九合一選舉，明年上半年稍微緩和後，將進入總統大選的競選期，因此明年6月份以後，會進入比較明確的對抗時間。

賴總統今天發表執政2周年談話。他表示，台灣的未來不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架。台灣的未來必須由2300萬人民共同決定。

他說，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能夠以實力取得真正和平。

賴總統說，總統直選30年來，台灣人民一次又一次用選票向世界證明：我們珍惜和平，但不會放棄自由；我們願意對話，但不會接受矮化；我們追求穩定，但不會犧牲主權與民主生活方式。這是台灣的底線，也是台灣面對世界最清楚的立場。