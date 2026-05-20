賴總統就職兩周年…醫用6字開轟 再批「台灣只剩炒股炒房與詐騙」

賴清德總統今就職兩周年，時事評論者、醫師沈政男指出，賴執政給人感覺在位很久，只因6字「大家度日如年」，但其滿意度仍在3至5成，是吃40年前紅利，痛批這兩年台灣就炒股炒房與詐騙，可怕的是賴在2028連任卻仍是五五波。

沈政男指出，賴清德執政滿2年，怎麼印象中卻已在位很久？6個字「大家度日如年」。他還送給所謂獨派的大禮是「台灣沒有台獨問題」，獨派好不容易支持「務實台獨工作者」當上總統，他卻說台灣沒台獨問題，台獨就是捍衛中華民國現狀？

而賴執政兩年，各家民調不同，但滿意度保留在3到5成，主要原因是GDP成長達到40年前水準，但這絕非他的功勞，而是40年前的台灣有遠見，跟上世界潮流創設半導體產業，台積電有那麼多優秀工程師也是因為40年前的教育制度。

他表示，賴清德執政兩年下來，台灣變成什麼樣子？大家朝九晚五，然後在網路上閒扯淡，不是罵政治，就是看擎天崗野砲話題，不然就是闖股市、衝房市，然後小資族為了貪便宜、發橫財，就成了詐騙受害者，政府也沒能力處理詐騙問題。

可怕的是，從民調來推論，賴清德在2028連任機會還是五五波，因為好多人就是不願醒來。而獨派、賴清德，如果不願醒來，大家不能再等了，必須走出新路。不然別說40年後，光是4年後，2030年台灣會變成什麼樣子，都是一個大問號。