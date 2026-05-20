賴總統執政2周年談話 陸委會：台灣不屬於PRC是事實

總統賴清德今天發表執政2周年談話後，中國大陸國台辦重申「兩岸同屬一中」；陸委會下午回應，台灣從未被中華人民共和國統治過、更不屬於其一部分是客觀事實，也是台海現狀。

賴總統執政2周年，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會上重申九二共識、兩岸同屬一個中國、反對台獨。

大陸委員會（陸委會）20日下午表示，目前兩岸關係陷入僵局，癥結在於北京堅持僵化政治思維，不願正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬。台灣從未被中華人民共和國統治過、更不屬於其一部分是客觀事實，也是台海現狀，不會因為北京當局扭曲敘事而有實質改變。

陸委會強調，2019年「習五條」後，北京當局定義的「九二共識」是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，也就是「一個中國」、「一國兩制」，根本沒有中華民國生存空間，政府不會接受，台灣民意也早已堅定拒絕。

陸委會呼籲對岸務實面對兩岸現實以及「維持現狀」的台灣主流民意，不設前提與民選合法政府透過對話解決分歧，以利兩岸長遠和平穩定。

賴總統在總統府發表執政2周年談話。他表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流；但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

賴總統17日晚間在臉書發文表示，捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，他已多次重申，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬等。