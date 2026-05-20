賴總統就職兩週年 黃偉哲：將台灣帶往更高視野

總統賴清德今天發表就職兩週年談話，台南市長黃偉哲透過臉書發文表示，賴總統將台灣帶往更高的視野，成為世界重要經濟體，也是民主陣營可信賴夥伴。

黃偉哲表示，今年適逢台灣民選總統30週年，在賴總統帶領下，台灣不僅今年第一季經濟成長率創下39季以來新高，人均國內生產毛額（GDP）超越日韓，讓台灣成為世界重要經濟體，也是民主陣營可信賴的夥伴。

黃偉哲指出，賴總統推動「五大信賴產業」，帶動半導體與機器人產業發展，並結合人工智慧（AI）新十大建設，讓台灣產業升級持續向前邁進。

他說，台南已逐步成為科技與智慧製造的重要基地，包括位於六甲區的「機器人創新應用研發中心」啟用，以及在柳營區規劃產業鏈廊帶與生產製造基地，未來將串聯半導體、AI及智慧機械等產業能量。

黃偉哲表示，相關政策不僅有助於科技產業發展，也能將半導體經濟紅利擴散至傳統產業升級，帶動百工百業共榮，並為南部年輕人創造返鄉就業與發展機會。

黃偉哲引用賴總統演說內容表示，「政黨可以競爭，國家不能分裂」，並強調不論各界在政策上有何分歧，「中華民國台灣」的主權只有一個，國家安全不能打折扣。

對於賴總統提到「台灣的未來不能由境外勢力決定」，黃偉哲表示，面對國際局勢變化，朝野更應團結一致，捍衛台灣安全、民主與自由，這應是全民共同責任。