賴清德推0到18歲月領5千 張麗善：別政策買票、不能中央請客地方埋單

總統賴清德就職兩周年提出0到18歲成長津貼每人每月5000元政策，盼藉此催生人口。雲林縣長張麗善表示，希望總統展現誠意、負責任，不能中央請客、地方埋單，也不能排擠到其它預算，少子化相關對策都要有配套措施，不能病急亂投醫，她也提醒，這個政策一投入就是兩千億元，開了先例就必須持續下去，不能半途而廢，也不能只是政策買票。

張麗善今出席雲林縣集團結婚活動，當場向新人喊話，「期許每一對新人都能夠至少生三胎」，並說培育人才是大家共同的義務與責任。對於總統提出的0到18歲成長津貼，她表示，總統就職兩周年祭出的政策，當然要展現誠意、負責任，不能中央請客、地方埋單。

她表示，在少子化的前提之下，相關因應對策都要做好配套措施，不能病急亂投醫，應該要從長計議，好好去評估整個預算的編列與來源，不能排擠其它預算。

她強調，在國家財政允許之下，權衡國際情勢、物價波動、國內政大政策，如果有全民共享的政策當然很好，她樂觀其成，但這個政策一投入就是兩千億元，今天開了先例，就必須持續下去，不能半途而廢，也不能只是政策買票。