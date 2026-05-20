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賴總統就職周年談話被指暗藏台獨 學者：在賭美國看不懂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統就職滿二周年，今上午發表談話，表示台灣是良善的國家，是願意承擔責任、值得世界信任的夥伴。賴總統這段談話被解讀成展現「台獨」。學者表示，「川習會」後美方基本上已算表態「不支持台獨」，台灣人多被灌輸台獨立場不自知，讓民進黨仍有對台灣人混淆概念及操作認知作戰的餘地，而賴總統在賭美國沒法懂其說法。

賴總統今日表示，台灣的力量不在於人口多寡，而在於人民的自由意志；不在於聲量高低，而在於價值清楚；不在於國土大小，而在於我們始終沒有放棄自己的方向。台灣是一個良善的國家，是願意承擔責任、值得世界信任的夥伴；台灣也是在民主航道上，引領世界前進的燈塔。

賴總統說，「讓我們團結一致，守護民主，追求和平，創造繁榮。讓我們以總統直選30年的民主自信，勇敢追求未來；用這一代人的努力，為下一代留下更安全、更自由、更公平、更有希望的台灣。」

不過，川習會後，美國總統川普表示，「不希望看到有人走向獨立」。

民主文教基金會董事長桂宏誠說，美國從清末就與「中國」建立邦交，美國所承認代表這個「中國」的政權，曾有清朝政府、中華民國政府及現在的中華人民共和國（中共）政府。

桂宏誠說，1979年元旦起，美國承認代表中國的政權，從在台灣的中華民國政府改為北京的中共政府，而美國對中共政府主張「台灣是中國的一部分」，不表示異議。這是上海公報、建交公報及817公報中的一貫立場。

桂宏誠說，美國和大陸官方清楚這些公報的內容和發展脈絡，所以美國不可能否認他們一直是「一個中國」政策。

桂宏誠表示，民進黨洗腦台灣人已久，川習會後美方基本上已算表態「不支持台獨」，但台灣人已多被灌輸台獨立場卻不自知，這就讓民進黨仍有對台灣人混淆概念及操作認知作戰的餘地。

桂宏誠表示，中華民國是中國，這就不是台獨。但現在民進黨教育人民的結果，中共是中國，中華民國是台灣，要轉回不是台獨，很難了。因此，賴總統在賭美國沒法懂其說法，當前的重點是先穩住自己的基本盤。

桂宏誠表示，賴總統提到1996年飛彈危機下選出首位直選總統。可是李登輝就職演說中，一再表明兩岸都是「中國人」，最後還說21世紀中國人必能完成和平統一的歷史大業，強烈展現不是台獨。

台獨 美國 川習會 賴清德

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