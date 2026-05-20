黃國昌轟賴總統就職周年演說傲慢欺民 「台獨金孫已成為民主敗家子」

賴清德總統今天發表就職兩周年談話，民眾黨主席黃國昌對此表示，賴總統執政兩年的成績蒼白空洞，不僅未能回應人民質疑，反而顯露總統無限擴權，帶著執政團隊選擇性遵法，如此傲慢、不知反省、謊話連篇的賴總統，儼然從台獨金孫成為民主敗家子。

賴總統今天在總統府發表就職兩周年談話，民眾黨下午舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，賴總統執政兩年交出的成績單蒼白空洞，不僅未能回應人民質疑，反而顯露總統無限擴權，帶著執政團隊選擇性遵法、將國家路線建立在政黨意識形態，如此傲慢、不知反省、謊話連篇的賴清德，儼然已從台獨金孫成為民主敗家子。

黃國昌指出，賴總統嘴巴上喊著團結，實際上卻帶頭發動大罷免，操作意識形態、升高朝野對立與兩岸敵意，把整個國家推向撕裂與對抗。此外，面對川習會後國際局勢的變化，賴總統依舊用「美國對台政策沒有改變」的鴕鳥心態哄騙人民，想要藉此迴避現實。

黃國昌說，美國總統川普公開違反對台六項保證、赤裸裸地說出「對台軍售取決於中國」，賴總統卻始終不敢正面捍衛台灣利益，只剩下政治語言與空泛口號，絕非國家領導人應該有的態度。

黃國昌表示，民進黨政府持續利用資訊落差掩蓋施政失能，想要把所有問題都推給在野黨，從軍購、無人機產業，再到能源政策與AI產業未來用電需求，賴政府一邊造謠抹黑，一邊拿著空泛的口號敷衍人民，民進黨從2022年開始高喊打造「無人機國家隊」，編列數百億元預算，如今真正該回答的是「錢花去哪裡？成果在哪裡？」

黃國昌還說，面對能源危機與減碳挑戰，賴政府至今依然拿不出穩定、務實、可行的能源路徑，「台灣人民真正期待的，不是一個每天忙著鬥爭、甩鍋、豢養綠友友的政府，而是一個願意誠實面對問題、把人民納稅錢花在刀口上、真正替台灣未來負責的執政團隊。」

針對賴總統點名在野黨刪除無人機預算，未來將另外提出軍購特別條例、提高年度預算等，民眾黨前主席柯文哲受訪時表示，對美軍購淪為美國跟中國談判的項目，「有時候要想想看，我們沒有在餐桌上、變成在菜單上面，到底要怎麼應付？賴總統認真做事，不要搞分裂對立。」

此外，因應少子女化國安危機，賴總統今天也拋出成長津貼的構想，提供0到18歲每人每月新台幣5000元。黃國昌表示，在野黨過去提出一項又一項政見，在立法院推動一個又一個法案，「我很高興賴總統終於看見了」，在野黨過去遭受綠營莫名攻擊，如今也終於可以得到澄清。

柯文哲說，提出政策不是只有花錢，預算財源都要詳細規劃，還有這個帳戶要怎麼管理、誰才是帳戶管理人，「我也知道，反正只要選舉到了，民進黨就開始花錢，這個叫做大撒幣政策」，但是撒幣政策也要有所規劃。