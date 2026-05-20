【重磅快評】賴清德加碼軍購，是怕川普賣台籌碼不夠？

賴總統就職周年沒有慶祝行情，股市僅以廿點勉強守住四萬大關。總統也不甚開心，「川普震撼」餘震猶在，美國切割「台獨」，又擱置對台軍售，無疑是對賴清德執政路線設下「前路不通」的路障。吃鱉的賴總統，竟還要加碼軍購，增加國防預算，是想替川普增添與習近平交易的籌碼嗎？

明明是川普把對台軍售當籌碼出賣給習近平，但賴總統卻只責備國民黨主席帶頭阻撓軍購、接受九二共識，影響國安，放棄主體性。賴清德把氣出在在野黨身上，是為年底大選累積相罵本；當川普把台灣貶抑作「那個地方」，賴總統卻連聲致謝唾面自乾。足見賴清德心裡只有黨爭，毫不在乎國家尊嚴和利益。

總統幕僚安排華爾街日報率先提問，讓賴總統向川普辯解兼告狀，強調台灣是台海穩定守護者，會不卑不亢地維持現狀，中國才是台海穩定的破壞者。根據川普離開北京後的談話，他已然接受習近平的「台灣敘事」，認定「台灣有人要台獨」。賴總統這幾句話連台灣人都不信，川普會信嗎？

台灣的困境，不在川普是否接受賴政府說詞，也不會因提高軍費，就得到川普靠多些理解。變局在於，美國基於地緣政治需要，不能再餵養台獨作抗中代理人，甚至還要反手把台獨當作籌碼，修補美中關係以換取利益。至少得讓川普儘快從中東、通膨及期中大選的泥沼華麗脫困。換句話說，台灣再提高軍費，只是讓川普拿到更多與習近平交易的籌碼。賴總統覺得，國家被賣一次還不夠悲慘嗎？

賴清德執政兩年，把所有雞蛋都放在美國這個籃子，還把其他退路都砸爛。在地緣政治板塊碰撞重組的時刻，別國在找避險路徑，台灣卻只能逆風抗中。賴總統講稿裡，看不到因應美中「建設性戰略穩定關係」的生存指引，只能故作無事狀，重複炒作蔡英文時代的「民主價值」、「國防投資」。日韓政府沒有像賴政府復誦著「美國政策未變」；他們都對川普交易型外交感到憂心。日相高市早苗不僅急和川普通電話，還主動致電韓國總統李在明交換訊息。

總統宣示「阻止外力改變台海現況是國家戰略目標」，冠冕堂皇卻脫離現實。當前最新情勢是美中共同討論對台軍售，川普說「It depends on China」。對於被指違反對台六項保證，川普說「那是1982年的事、已經很久遠」。美中兩大外力聯手改變台海現況，賴總統有發聲阻止嗎？

賴總統要再提軍購特別預算、追加預算等，擺明要和美中及藍白對抗。他爭的是自己的面子、年底的選票，根本不是台灣生存空間。有賴清德送頭，九月習近平訪美，川普不愁沒有大生意可作。