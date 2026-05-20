賴總統推千億助傳產升級 業者盼協助導入自動化及減碳技術

賴清德總統執政今天滿兩周年，上午發表談話時拋出重磅政策利多。賴總統正式宣布，政府將提出一項規模高達 1,000億元的全新計畫，全力加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並由科技產業帶動傳統產業。此舉被外界視為政府正視國內「百工百業」在面對地緣政治與轉型浪潮下的焦慮，並積極給予實質回應，傳產業者表示面對數位化浪潮，希望政府能協助傳產業者打開通路，讓千億補助能真正到位。

賴總統在談話中表示國家的經濟成長不是讓少數人站得更高，必須讓人民有感、讓更多人站得更穩。針對政府即將挹注的千億資金，屏東里港「文富食品」董事長趙壽全表示，他們是在地傳統食品產業，員工規模近40人，是在地中小型傳統產業，他透露目前傳產面臨的絕對不只是「缺少資金」這麼簡單，而是面臨結構性的轉型陣痛，如嚴重的「缺工海嘯」與高齡化， 食安規格與「綠色減碳」的雙重夾擊，還有就是天災造成的成本增加，成本高漲讓業者都快喘不過氣來。

趙壽全說，隨著民生食品業與製造業對於食安、金屬檢測等規定的拉高，加上逼在眼前的減碳要求，傳產面臨硬體必須全面升級的生死關頭。為了落實食安、提升國際競爭力，工廠從建置現代化中央廚房、到引進精密金屬檢測機，每一步都是高額成本，中小企業根本沒有專職的法規人才和技術，常常不知從何著手。業者期盼政府能利用這項千億補助幫傳產業主打開通路，另外也能協助貸款幫忙更新廠房與設備，同事政府未來的政策執行應「簡化申請手續、降低行政門檻」，期盼這次的千億計畫能真正化為「及時雨」，由政府主導法人團隊直接進駐中小型工廠，手把手協助導入自動化生產線、製程減碳技術，才能真正增加競爭力。

賴清德總統宣布政府將提出規模高達 1000 億元的全新計畫，並由科技產業帶動傳產升級轉型。圖為屏東里港文富食品工廠內部生產畫面。記者劉學聖／攝影

賴清德總統宣布政府將提出規模高達 1000 億元的全新計畫，並由科技產業帶動傳產升級轉型。圖為屏東里港文富食品工廠內部生產畫面。記者劉學聖／攝影