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國台辦再批賴清德 吳崢：每周都講一樣「快被煩死了」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天發表就職兩周年談話，中國大陸國台辦回應，無論賴清德說什麼做什麼，阻擋不了祖國終將統一，必將統一的歷史大勢。民進黨發言人吳崢表示，國台辦每周都在講這些話，快被煩死了，台灣人民自己選出自己的總統、組成自己的政府、有自己的主權，是個主權獨立國家，不管國台辦說什麼都不會改變。

吳崢指出，國台辦說無論賴清德總統說了什麼，都無法改變他們口中的「四不」，雖不清楚國台辦是否認為，光用講的就可以達成他們想要達成的目標，但有一件事可以確定，「首先，第一個就是我快被煩死了」。

吳崢說，國台辦每周好像都在講這些話，記得上周也提到一模一樣內容，無論國台辦用什麼樣的言語來去辱罵、詆毀賴清德總統，一個清晰的現實是，今天就是台灣充滿歷史性的日子，是台灣民選總統30周年。

國台辦 賴清德 吳崢

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