鄭麗文：全世界都不支持的台獨 賴總統不敢正面回答？

賴清德總統發表就職兩周年談話。國民黨主席鄭麗文今天表示，演說內容充分反映出賴總統非常心虛，只是堆砌的辭藻跟形容詞，對於川習會後台灣立場重大談話，完全避而不談，選擇自欺欺人、鴕鳥心態，致中華民國國家利益於更加不安的危險境地。

鄭麗文今在中常會回應賴總統談話，她表示，第一個感受就是通篇內容充滿謊言，也是今年最大笑話。賴總統說兩年前就職時就表達遵守憲法的決心，「我看到這句就笑了，笑得很難過痛苦，」因為這兩年來，台灣最大問題就是執政黨跟總統帶頭破壞憲法、藐視憲政，這是今天台灣最重要的動盪來源。

鄭麗文表示，賴總統昨天史上留名，成為中華民國憲政史上首位被正式提案彈劾表決的總統，雖然彈劾和罷免總統在憲法上有高門檻，但不可諱言，賴清德不是第一個民選或民進黨總統，為何被彈劾？正因過去兩年藐視憲政、掏空台灣民主，造成嚴重朝野對立，並對國會長期汙辱，是台灣民主憲政陷入僵局最大的罪魁禍首。

賴清德在520談話提到，堅持守護民主自由的生活方式，鄭麗文質疑，這兩年是誰破壞民主、藐視國會？甚至將憲法法庭淪為當權者的馬前卒、遮羞布，將獨立司法作為執政者追殺異議、在野黨的劊子手？誰在破壞憲政跟民主自由？是誰沒收司法獨立跟新聞自由？罄竹難書。

對於賴總統說，他努力維持台海和平穩定現狀。鄭麗文表示，美國時代雜誌去年說賴清德是「魯莽的領導人」，說台灣成為最危險的引爆點；日本讀賣新聞多家媒體在內都直接點名批評，因為大罷免造成的社會撕裂跟對立，賴要負起最大責任。賴總統不但沒有負責、反省、檢討，反而擴大在國會的對立，三讀通過法案可以不附署、不執行。

鄭麗文指出，川習會剛落幕，之前美國國務卿魯比歐說，美國對台政策從未改變，川普受訪也這樣說；美國駐北京大使接受美國媒體專訪也說到，美國對台政策沒有改變，也就是「一中政策」跟「不支持台獨」政策從未改變，所以民進黨跟賴清德不要閃躲迴避、自欺欺人，「你們的台獨跟兩國論主張，從來都不是美國支持的政策。」

鄭麗文說，從川普回美受到多次訪問，到美國駐北京大使的正式談話，有沒有很熟悉？是不是跟國民黨主張一模一樣？這是北京、華府長期的兩岸政策、對台政策，也是國民黨長年的兩岸政策，更是中華民國憲法長期的原則跟內容。

鄭麗文說，在這樣的政治原則、國際共識下，美中台共同的締造兩岸和平穩定關係，合乎台灣人民利益及中華民國憲法規定，也合乎中華民國利益。賴總統有義務跟責任告訴大家，全世界都不支持的台獨，為什麼不敢正面回答？請問民進黨什麼時候下架台獨黨綱？賴清德什麼時候廢除正常國家決議文？這兩者都跟賴說的遵守憲法完全相反。

鄭麗文反問，賴清德到底是效忠中華民國憲法還是台灣國憲法？每天領人民的俸祿跟公帑，頂著中華民國總統光環跟位置，還要顧左右而言他、閃躲嗎？其心虛已經是昭然若揭，還要繼續成為國際媒體所說的魯莽領導人、麻煩製造者、兩岸衝突的引爆點跟導火線嗎？不要再騙、用話術偷換概念。

鄭麗文說，當全世界都認為台獨是最大的導火線時，不要早上才說重新定義台獨含義，不到一天又說台獨不存在。如此兒戲，如此言行不一，只是暴露出台獨主張完全是死胡同，不要綁架2300萬人。