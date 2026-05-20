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影／回應賴清德520談話 鄭麗文：充滿了謊言

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
賴清德總統今天發表就職二周年談話，國民黨主席鄭麗文下午於中央黨部主持中常會時，對此發表嚴厲批評。鄭麗文批賴總統的談話只是堆砌辭藻與形容詞，不僅「充滿了謊言」，更是今年最大的笑話。記者黃義書／攝影
賴清德總統今天發表就職二周年談話，國民黨主席鄭麗文下午於中央黨部主持中常會時，對此發表嚴厲批評。鄭麗文批賴總統的談話只是堆砌辭藻與形容詞，不僅「充滿了謊言」，更是今年最大的笑話。記者黃義書／攝影

賴清德總統今天發表就職二周年談話，國民黨主席鄭麗文下午於中央黨部主持中常會時，對此發表嚴厲批評。鄭麗文痛批，賴總統的談話只是堆砌辭藻與形容詞，不僅「充滿了謊言」，更是今年最大的笑話。

針對賴清德在談話中強調兩年前就職時曾宣誓並表達遵守憲法的決心，鄭麗文直言「看到這一句我就笑了」。她指出，這兩年來台灣最大的問題，正是執政黨與總統本身。鄭麗文指控，民進黨政府帶頭破壞憲法、藐視憲政與國會，甚至讓崇高的憲法法庭淪為當權者的馬前卒，並將獨立的司法體系當作追殺異己與在野黨的工具；即便是三讀通過的法案，也能不副署、不執行，嚴重破壞民主法治。

在外交與兩岸政策方面，鄭麗文提到，甫結束的「川習會」後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、總統川普以及美國駐北京大使皆在受訪時一致重申，美國對台政策從未改變。鄭麗文進一步闡述，美方所謂不變的政策，核心就是「一個中國政策」與「不支持台獨」。她呼籲賴總統不要閃躲、迴避或自欺欺人，必須正視民進黨的台獨與兩國論主張從未獲得美國支持的事實。

鄭麗文強調，川普已明確表態美國軍隊不會越過9,500英哩為台獨出兵；而美國駐北京大使也公開支持《台灣關係法》、美中三個聯合公報及六項保證，其核心宗旨就是不支持台灣獨立、不希望看到任何跨海峽的脅迫行為，並盼兩岸問題能和平解決。她指出，美國與中國在台海議題上想要的一樣，其實就是維持和平與穩定。

最後，鄭麗文詢問民進黨何時才要下架「台獨黨綱」？並質問賴清德總統何時廢除「正常國家決議文」？她強調，無論是台獨黨綱或正常國家決議文，都是對《中華民國憲法》的徹底否定。鄭麗文公開要求賴清德講清楚，究竟是效忠《中華民國憲法》還是「台灣國憲法」？是要制定台灣國憲法？還是要全面回歸中華民國憲法憲政體制？

鄭麗文 520 賴清德

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