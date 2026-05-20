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賴總統宣示打造更照顧人民的台灣 鄭麗文拍桌：怎麼好意思？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今在中常會回應賴總統談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今在中常會回應賴總統談話。記者鄭媁／攝影

賴清德總統今在就職兩周年演說提到，要發展經濟，打造更有韌性、更有競爭力、更能照顧人民的台灣。國民黨主席鄭麗文一度拍桌喊「怎麼好意思？」前面的政見不能兌現，後面開出的支票憑什麼要大家相信？

鄭麗文今在中常會指出，賴總統提到做國軍最堅定的後盾，讓軍人受到社會尊敬。她酸「怎麼說得出口？」在野黨通過要提升改善國軍待遇法案，三讀通過還堅持抵制，造成總預算破天荒沒辦法送立法院，還說要讓軍人受到最好的待遇？真的在羞辱國軍和全民智慧。

賴總統說要打造任性競爭力，能源轉型、穩定供電，鄭麗文反問，是哪個黨的神主牌說2025非核家園？去年還信誓旦旦，今年就說要重啟核電，把全民「裝肖維」，怎麼重啟核電？什麼時候用得到？講不出來、說不出口，從過去的重大錯誤不需道歉、檢討、悔改，這種話他也說得出來。

對於賴總統說要落實三班護病比，鄭麗文質疑，在野黨當天在立法院通過三班護病比時，是誰說絕對不要配合？結果第二天就改口了，修法過程中不斷阻撓，520說出來就變成民進黨政府的政績，她拍桌怒嗆「怎麼好意思啊？」

為因應少子女化，賴總統拋0到18歲每人每月成長津貼5000元。鄭麗文說，她和民眾黨主席黃國昌推出台灣共同帳戶時，民進黨不是酸言酸語、反對到底？國民黨團跟民眾黨團有完整的配套和清楚政策，過年前就送到國會，現在民進黨拿香對拜，卻說得模模糊糊急就章，很可悲。

此外，賴總統提出1000億元加速中小微企業及傳統產業的升級轉型計畫。鄭麗文說，記者問的時候她才知道是「8年1000億」，總統任期不是只有4年嗎？隨便8年1000億就想打發矇混過去？是今年才當選嗎？兩年後才想到會不會太慢？

鄭麗文說，國民黨很大方，歡迎拿香跟拜，但民進黨政府應該回答的問題沒有回答，因為心虛、無能、失能、無法面對，希望民進黨回去好好重新討論黨綱、黨章，台獨黨綱、非核家園都可以下架了，「早就已經臭酸了，不要每天拿出來給台灣人民吃、聞都不想聞。」

鄭麗文表示，事實證明認真做事、幫台灣守住錢包的只有國民黨，提出福國利民照顧下一代的只有國民黨，重視軍公教的只有國民黨，「真正可以保衛台灣的，也從來只有國民黨。」

鄭麗文 賴清德 國軍

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