賴總統：延續民主前輩精神 堅持台灣自由民主道路

今年適逢總統直選30週年，總統賴清德今天接見總統府資政姚嘉文等民主前輩時表示，台灣能有今天的民主與繁榮，仰賴民主前輩在艱困年代冒著生命危險投入民主運動，讓台灣今日得以繁榮發展。他承諾未來將持續認真打拚，堅持台灣優先、堅持台灣自由民主的道路。

總統府今天發布新聞稿指出，總統上午接見民主前輩時致詞表示，很高興在總統府代表台灣人民歡迎民主前輩，並表達誠摯的感謝及敬意。今天是5月20日，今年同時也是總統直選30週年，意義重大。

他說，過去民主前輩們的打拚和累積，讓台灣今日得以繁榮發展，尤其在當時充滿困難與危險的年代，仍願意冒著生命危險投入政治與民主運動，他內心充滿敬佩與感謝，也深感責任重大。

總統指出，面對來自中國的挑戰越來越大，他的責任也越來越大。今天邀請民主前輩前來，也承諾未來將依循民主前輩的腳步繼續前進，也必定會堅持台灣人民的理念，維持民主自由制度不變，讓國家能夠越來越好、經濟也越來越好。

總統提到，台灣的自由民主在「經濟學人」和美國「自由之家」的評比都是名列前茅，近年經濟表現突飛猛進。113年的經濟成長率是5.6%，已很亮眼，去年則高達8.68%，今年第一季經濟成長率為13.69%，預估今年整體經濟成長率能超過7%，主計總處也估計明年經濟成長率同樣可達7%、8%。

他表示，今年台灣的名目GDP為32兆。前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時是17兆，蔡英文交棒給他的時候是25兆，現在已經達到32兆，躋身世界前20大的經濟體。他並指出，這樣的成績是來自台灣各行各業的力量，尤其是科技產業。其中一個關鍵原因是台灣沒有像過去一樣，把所有雞蛋都放在中國這個籃子裡，而是發揮國家戰略「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的效果。

最後，總統再次感謝民主前輩撥冗出席，總統說，在總統直選30週年的重要時刻，特別代表台灣人民向所有民主前輩表達感謝與敬意，同時承諾未來將持續認真打拚，堅持台灣優先、堅持台灣自由民主的道路。

訪賓一行包括總統府資政姚嘉文、國策顧問林光義、前國策顧問黃天福、黃華、前立法院長游錫堃、台灣日本關係協會長謝長廷、亞太和平研究基金會董事長許信良等人。